Умные партнеры, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне

Виктор Цыганков всего за два месяца стал узнаваемой фигурой в Испании.

О нем пишут Marca, AS, Mundo Deportivo, а меньшие региональные издания, как L'Esportiu или Diario Girona, посвящают украинцу обложки.

С Цыганковым фотографируются фанаты на улице; ему раздают комплименты тренеры и, главное, "Жирона" уже сейчас зависима от вингера, который полгода назад не подавал никаких признаков жизни в "Динамо".

Скажете, странно? Marca так не считает. В редакционной статье Виктора здесь называют "чемпионом", настаивая на сильной международной статистике – 43 матча за сборную; 13+17 в 64 матчах в еврокубках.

Иногда большое видится на расстоянии, не так ли?

***

Давайте честно – Цыганков уже давно хотел уйти из "Динамо".

Он не подписывал с клубом долгосрочный контракт, как Ярмоленко. Он не скрывал желания поиграть где-то еще в интервью. Он взял в агенты не Шаблия, как все, а влиятельного брата Гвардиолы.

Очевидно, что английский Цыганков тоже учил не для того, чтобы провести жизнь где-то между Святошино и Дарницей.

И если оттолкнуться от этого, то понятна и апатия Цыганкова в конце киевского периода, и бурный старт в Испании. Птичка запела, как только вырвалась на свободу – обычная история.

What a way to start life in LaLiga for Tsygankov since joining Girona in January. ???? 7 appearances ???? 5 starts ⚽️ 3 goals ????️ 3 assists pic.twitter.com/xI4laNGuzu

Ну а то, что стоила птичка 25 млн, а продали за 5, это уже не ее проблемы, а продавца.

***

Второй момент – стиль. "Жирона" подходит Цыганкову лучше, чем "Динамо".

Виктор не самый выносливый футболист на свете, и носиться туда-сюда без мяча ему и сложно, и опасно из-за вероятных травм. Но как играют каталонцы?

В текущем сезоне "Жирона" нанесла 203 удара в позиционных атаках, 84 – после стандартов, и лишь 13 – в быстрых отрывах. При этом в тех 5 матчах, когда со старта выходил Цыганков, процент владения только раз опустился ниже 45.

Есть ли у "Жироны" класс, чтобы доминировать? Конечно, нет! Однако она все равно пытается это делать, и за это ее любят в Ла Лиге. С каталонцами не заскучаешь – они пропускают на уровне команд из зоны вылета (41 в 26 турах), но и по забитым голам (40) уступают только "Атлетико" (42), "Барсе" (49) и "Реалу" (51).

Цыганкову в таком футболе удобно. Он не бегает слишком много; техника и культура паса позволяют ему преодолевать прессинг, а движение без мяча гарантирует голы. Украинец уже трижды забил в Ла Лиге как под копирку, вовремя врываясь в зону центрфорварда.

Его три ассиста – это о правильном тайминге и видении поля; даже если партнер находится прямо за спиной.

Почему он не играл так в "Динамо"? А потому, что в Киеве вингер должен сам себе создавать шансы, как это когда-то делали Ярмоленко и Ленс. В то же время Цыганков более командный игрок, зависимый от партнеров.

В "Динамо" после травмы Шапаренко он потерял последнего помощника, а вот в "Жироне" за месяц нашел много новых – Алейша Гарсию, РоРо Рикельме, Арнау Мартинеса. Их понимание игры заново раскрывает Цыганкова, ведь переезд не изменил его типаж. Он по-прежнему зависим от качества команды.

***

Еще один компонент удачного старта – место Цыганкова в иерархии "Жироны". Оно близко к вершине.

Не только Marca удивлена, что игрок с международным опытом выбрал новичка Ла Лиги – так думают все в Испании. Отсюда и отношение – с Цыганковым возятся; его хвалят, фото цепляют на афиши, не меняют после неудачных действий.

Впоследствии, по информации AS, он проводил с Цыганковым целые недели, чтобы украинец как можно быстрее понял его концепцию игры.

Для "Жироны" ситуация однозначна, ведь по ее меркам Цыганков – топ-звезда. Между тем за Мудрика "Челси" заплатил не 5 млн, а 70, однако клуб настолько большой, что Михаил едва заметен. Размер имеет значение.

While everyone was focusing on Mudryk, Girona signed ???????? Viktor Tsygankov for only €5 million - The best 'winter' signing in la Liga so far? 6 G/A in 7 games so far (he only started 5 games).pic.twitter.com/itpCw2YqLG