Скауты Барселоны следили за двумя игроками во время матча Марокко – Бразилия

Во время товарищеского матча Марокко-Бразилия (2:1) на трибунах присутствовал один из скаутов "Барселоны".

Известно, что он следил за нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Виктором Роке и за опорником "Фиорентины" Софьяном Амрабатом. Роке в составе Бразилии провел 25 минут на поле после выхода на замену Амрабат сыграл полный матч за Марокко.

"Барселона" рассматривает трансфер 18-летнего Роке летом. "Атлетико Паранаэнсе" в свою очередь просит у каталонцев 50 млн за 85% прав на футболиста. Амрабат является одним из кандидатов "Барселоны" на усиление полузащиты, если Серджи Бускетс покинет команду.