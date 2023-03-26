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Скауты Барселоны следили за двумя игроками во время матча Марокко – Бразилия

Испания
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Каталонцы ищут варианты усиления летом

Скауты Барселоны следили за двумя игроками во время матча Марокко – Бразилия

Фото: AS

Новина українською

Во время товарищеского матча Марокко-Бразилия (2:1) на трибунах присутствовал один из скаутов "Барселоны".

Известно, что он следил за нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Виктором Роке и за опорником "Фиорентины" Софьяном Амрабатом. Роке в составе Бразилии провел 25 минут на поле после выхода на замену Амрабат сыграл полный матч за Марокко.

"Барселона" рассматривает трансфер 18-летнего Роке летом. "Атлетико Паранаэнсе" в свою очередь просит у каталонцев 50 млн за 85% прав на футболиста. Амрабат является одним из кандидатов "Барселоны" на усиление полузащиты, если Серджи Бускетс покинет команду.

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В статье: Бразилия Национальная сборная Марокко Софиян Амрабат
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Источник:
Mundo Deportivo

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