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Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду

Испания
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Хорват высоко оценивает своего экс-партнера

Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду

Фото: The Real Champs

Новина українською

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился мыслями о своем экспортере по команде Криштиану Роналду.

"Роналду - уникальный футболист. Рад, что мы играли вместе. Все его достижения - что-то феноменальное. Снимаю шляпу. Сыграем ли мы еще когда-то вместе - не знаю. Меня все спрашивают об этом, думаю, вам надоедают уже одни и те же ответы.

Вы знаете мое желание, надеюсь, оно сбудется - остаться в "Реале", - сказал Модрич.

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В статье: Криштиану Роналду Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo

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