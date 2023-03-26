Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился мыслями о своем экспортере по команде Криштиану Роналду.

"Роналду - уникальный футболист. Рад, что мы играли вместе. Все его достижения - что-то феноменальное. Снимаю шляпу. Сыграем ли мы еще когда-то вместе - не знаю. Меня все спрашивают об этом, думаю, вам надоедают уже одни и те же ответы.

Вы знаете мое желание, надеюсь, оно сбудется - остаться в "Реале", - сказал Модрич.