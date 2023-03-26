Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич: Не знаю, сыграю ли еще когда-нибудь с таким игроком, как Роналду
Хорват высоко оценивает своего экс-партнера
Фото: The Real Champs
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился мыслями о своем экспортере по команде Криштиану Роналду.
"Роналду - уникальный футболист. Рад, что мы играли вместе. Все его достижения - что-то феноменальное. Снимаю шляпу. Сыграем ли мы еще когда-то вместе - не знаю. Меня все спрашивают об этом, думаю, вам надоедают уже одни и те же ответы.
Вы знаете мое желание, надеюсь, оно сбудется - остаться в "Реале", - сказал Модрич.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Mundo Deportivo
Популярное сейчас
- Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
- Россияне снова наращивают интенсивность боев - ВСУ в субботу отразили 85 атак
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн