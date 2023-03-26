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Mundo Deportivo: Барселона не сможет тягаться с другими клубами за Месси. Все зависит от желания игрока
В каталонском клубе понимают, что по финансам вряд-ли потянут такой переход
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В испанской "
Переход 35-летнего аргентинца в клуб будет зависеть от его желания вернуться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что для подписания Месси "Барселона" должна будет существенно сократить оклады Жорди Альбы и Серхио Бускетса, а также продать несколько футболистов. В ином случае клуб просто не сможет позволить себе возвращение аргентинца, который находился в структуре "Барселоны" с 2000 по 2021 год.
Напомним, что контракт Месси с "ПСЖ" истекает в конце нынешнего сезона.
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