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Mundo Deportivo: Барселона не сможет тягаться с другими клубами за Месси. Все зависит от желания игрока

Испания
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В каталонском клубе понимают, что по финансам вряд-ли потянут такой переход

Mundo Deportivo: Барселона не сможет тягаться с другими клубами за Месси. Все зависит от желания игрока

фото из свободных источников

Новина українською

В испанской "Барселоне" понимают, что не смогут финансово конкурировать с другими командами за право подписать контракт с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси.

Переход 35-летнего аргентинца в клуб будет зависеть от его желания вернуться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее появилась информация, что для подписания Месси "Барселона" должна будет существенно сократить оклады Жорди Альбы и Серхио Бускетса, а также продать несколько футболистов. В ином случае клуб просто не сможет позволить себе возвращение аргентинца, который находился в структуре "Барселоны" с 2000 по 2021 год.

Напомним, что контракт Месси с "ПСЖ" истекает в конце нынешнего сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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