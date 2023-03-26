Экс-игрока Марселя судят за торговлю наркотиками. Он создал международную преступную сеть

В Малаге начался суд по делу экс-футболиста Серхио Контрераса, более известного как Коке.

Следствие настаивает, что 39-летний мужчина вместе с братом создали и возглавляли международную преступную сеть, которая поставляла наркотики в несколько стран ЕС.

Ее масштабы таковы, что прокуроры просят для Коке 16 лет тюрьмы и 15 млн евро штрафа.

Коке в бытность игроком провел свои лучшие годы в "Малаге" (2001-04), "Марселе" (2004-06) и греческом "Арисе" (2006-11, 2015-16), но также играл в экзотических странах - Азербайджане, Индии, Боливии.

Впервые экс-футболиста арестовали за наркотраффик в 2019 году, и тогда он отсидел за решеткой 20 месяцев, после чего вышел под залог в 15 тысяч евро.