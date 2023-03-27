Реал не планирует масштабно усиливаться перед следующим сезоном. Анчелотти может остаться в клубе

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти может остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Marca. Итальянец не подписывал никаких соглашений со сборной Бразилии.

В клубе не планируют масштабных усилений перед следующим сезоном и считают, что Анчелотти – идеальный менеджер для продолжения работы с имеющимся составом. Контракт итальянца рассчитан до лета 2024-го.

Тем не менее, никаких действий направленных на продления контракта также не предпринималось. О том, что будет после сезона 2023/24 в руководстве не думают.

Ранее сообщалось, что в клуубе активно рассматривают разные кандидатуры на смену итальянцу. Назывались Рауль, Юлиан Наггельсманн, Хаби Алонсо и другие топовые свободные менеджеры.