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Реал не планирует масштабно усиливаться перед следующим сезоном. Анчелотти может остаться в клубе

Испания
(1 голосов)

Фанаты могут начать волноваться

Реал не планирует масштабно усиливаться перед следующим сезоном. Анчелотти может остаться в клубе

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти может остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Marca. Итальянец не подписывал никаких соглашений со сборной Бразилии.

В клубе не планируют масштабных усилений перед следующим сезоном и считают, что Анчелотти – идеальный менеджер для продолжения работы с имеющимся составом. Контракт итальянца рассчитан до лета 2024-го.

Тем не менее, никаких действий направленных на продления контракта также не предпринималось. О том, что будет после сезона 2023/24 в руководстве не думают.

Ранее сообщалось, что в клуубе активно рассматривают разные кандидатуры на смену итальянцу. Назывались Рауль, Юлиан Наггельсманн, Хаби Алонсо и другие топовые свободные менеджеры.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.03.2023 в 17:12
Авжеж залишиться, бо Баварія сперла Тухеля з під носа. З тих, що зараз ще перебувають без роботи, може тільки Почеттіно могли б ще розглядати, але ж Моурісіо взагалі не можна порівнювати з Карло.
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