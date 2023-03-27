Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов Барсы во время Класико. Болельщики желали смерти Винисиусу

Ла Лига направила жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) на группировку фанатов "Барселоны". Они выкрикивали "Винисиус, сдохни!" и "Мадридиста – сукины дети".

Также фанаты подожгли дымовую шашку.

Ла Лига после каждого матча отправляет отчет в RFEF и Комитет по борьбе с насилием. По итогам 26-го тура Ла Лиги было зафиксировано 8 эпизодов с участием группировки фанатов "сине-гранатовых" в 800 человек.

Осокорбительные кричалки звучали и были зафиксированы также на матчах "Севильи" с "Хетафе" и "Осасуны" с "Вильярреалом".