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Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов Барсы во время Класико. Болельщики желали смерти Винисиусу

Испания
(1 голосов)

Также фанаты оскорбляли фанатов "Реала"

Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов Барсы во время Класико. Болельщики желали смерти Винисиусу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Ла Лига направила жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) на группировку фанатов "Барселоны". Они выкрикивали "Винисиус, сдохни!" и "Мадридиста – сукины дети".

Также фанаты подожгли дымовую шашку.

Ла Лига после каждого матча отправляет отчет в RFEF и Комитет по борьбе с насилием. По итогам 26-го тура Ла Лиги было зафиксировано 8 эпизодов с участием группировки фанатов "сине-гранатовых" в 800 человек.

Осокорбительные кричалки звучали и были зафиксированы также на матчах "Севильи" с "Хетафе" и "Осасуны" с "Вильярреалом".

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
27.03.2023 в 19:39
Ти диви "бидло", що не оминає жодної згадки про Барселону, як расисти реагують на людей іншого кольору шкіри, і тут відмітилось! А по справі расизм, це злочине варварство. Утім чому він наразі такий "модний" серед радикальних ультрас... все просто! Ці особини бажають, щоб їх помітили а тема боротьби з расизмом на перших шпальтах! Чим нижче рівень розвитку, тим "Слава Герострата" ближче!
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Campeón
27.03.2023 в 19:15
фанати барси - це бидло!
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