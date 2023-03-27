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Торрес верит, что сможет стать основным в Барселоне и не хочет уходить

Испания
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Он хочется добиться успеха с "сине-гранатовыми"

Торрес верит, что сможет стать основным в Барселоне и не хочет уходить

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес хочет дальше играть за клуб и верит, что ему дадут регулярную игровую практику. "Сине-гранатовые" пока не приняли решения по футболисту.

Клуб не хочет продавать игрока сильно дешевле, чем на него потратили в декабре 2021-го. Тогда "Барселона" отдала за испанского нападающего 55 миллионов евро. Летом Торреса хотели арендовать "Атлетико" и клуб из Италии, но руководство не рассматривает аренду нападающего.

Торрес потерял место в основе с приходом новых футболистов в атаку. Так рошлым летом "Барселона" подписала Роберта Левандовского и Рафинью, а Ансу Фати восстановился от травм.

В этом сезоне Торрес выходил на поле за "Барселону" 34 раза, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Ферран Торрес
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Источник:
sport.es

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