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Торрес верит, что сможет стать основным в Барселоне и не хочет уходить
Он хочется добиться успеха с "сине-гранатовыми"
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес хочет дальше играть за клуб и верит, что ему дадут регулярную игровую практику. "Сине-гранатовые" пока не приняли решения по футболисту.
Клуб не хочет продавать игрока сильно дешевле, чем на него потратили в декабре 2021-го. Тогда "Барселона" отдала за испанского нападающего 55 миллионов евро. Летом Торреса хотели арендовать "Атлетико" и клуб из Италии, но руководство не рассматривает аренду нападающего.
Торрес потерял место в основе с приходом новых футболистов в атаку. Так рошлым летом "Барселона" подписала Роберта Левандовского и Рафинью, а Ансу Фати восстановился от травм.
В этом сезоне Торрес выходил на поле за "Барселону" 34 раза, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.
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