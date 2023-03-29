  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал определил приоритетную замену для Анчелотти
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал определил приоритетную замену для Анчелотти

Испания
Обновлено
(1 голосов)

У королевского клуба также есть план "Б"

Реал определил приоритетную замену для Анчелотти

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает поиски нового главного тренера в случае расставания с Карло Анчелотти.

Как сообщает Relevo, приоритетным вариантом называется Маурисио Почеттино, который с прошлого лета находится без работы после увольнения из "ПСЖ". На случай неудачных переговоров с аргентинским специалистом у сливочных есть запасной план.

Команду, скорее всего, возглавит Рауль Гонсалес, который работает сейчас с "Кастильей".

Окончательное решение будет принято не раньше конца сезона. Если "Реалу" удастся завоевать трофеи – Карло останется. Заметим, что самого Анчелотти уже давно и активно сватают в сборную Бразилии.

Читайте такжеРеал не против выкупить у Шахтера контракт Винисиуса Тобиаса. В игру также включился Лион
По теме
yellow-arrow
"Терпения, выдержки и взаимоподдержки", - Суркис поздравил Цыганкова с рождением сына
yellow-arrow
Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
yellow-arrow
Бавария следит за ситуацией вокруг Гави в Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Маурисио Почеттино Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Relevo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде