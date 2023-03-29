Реал определил приоритетную замену для Анчелотти

Мадридский "Реал" продолжает поиски нового главного тренера в случае расставания с Карло Анчелотти.

Как сообщает Relevo, приоритетным вариантом называется Маурисио Почеттино, который с прошлого лета находится без работы после увольнения из "ПСЖ". На случай неудачных переговоров с аргентинским специалистом у сливочных есть запасной план.

Команду, скорее всего, возглавит Рауль Гонсалес, который работает сейчас с "Кастильей".

Окончательное решение будет принято не раньше конца сезона. Если "Реалу" удастся завоевать трофеи – Карло останется. Заметим, что самого Анчелотти уже давно и активно сватают в сборную Бразилии.