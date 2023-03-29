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Барселона согласовала трансфер защитника Атлетика. Если его не смогут зарегистрировать, он уйдет в аренду

Испания
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Проблемы с зарплатным доставляют неудобства не только клубу

Барселона согласовала трансфер защитника Атлетика. Если его не смогут зарегистрировать, он уйдет в аренду

Фото: twitter.com/AthleticClub

Новина українською

"Барселона" договорилась о переходе с защитником "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинесом. Его контракт с баскским клубом истекает в конце сезона.

При этом в соглашении существует договоренность, что если клубу не удастся освободить фонд зарплат и зарегистрировать 31-летнего испанца, он уйдет в аренду с сохранением зарплаты от "Барселоны".

Напомним, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявил, что "Барселоне" необходимо уменьшить фонд зарплат на 150 миллионов евро, чтобы вписаться в фэйр-плей. Клубу уже запретили регистрацию Гави с его новым контрактом в качестве игрока первой команды из-за финансовых ограничений.

В этом сезоне Мартинес провел за "Атлетик" 14 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Иньиго Мартинес
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Источник:
espn.com

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
29.03.2023 в 18:15
Фейрплей їм сильно заважає,час урізати апетити
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JudgeDredd (Киев)
29.03.2023 в 16:42
Иньиго Мартинес, центральный защитник, 31 год. Кто там у нас в центре обороны? Араухо, Кристенсен, Маркос Алонсо, Эрик Гарсиа и еще может сыграть Кунде. Да, маловато.. Явно не хватает Мартинеса! Любой ценой взять, лет до 33 по арендам побегает, а там и деньги на него появятся. Если не повесит бутсы на гвоздь к тому времени.
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