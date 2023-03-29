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Барселона согласовала трансфер защитника Атлетика. Если его не смогут зарегистрировать, он уйдет в аренду
Проблемы с зарплатным доставляют неудобства не только клубу
Фото: twitter.com/AthleticClub
"Барселона" договорилась о переходе с защитником "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинесом. Его контракт с баскским клубом истекает в конце сезона.
При этом в соглашении существует договоренность, что если клубу не удастся освободить фонд зарплат и зарегистрировать 31-летнего испанца, он уйдет в аренду с сохранением зарплаты от "Барселоны".
Напомним, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявил, что "Барселоне" необходимо уменьшить фонд зарплат на 150 миллионов евро, чтобы вписаться в фэйр-плей. Клубу уже запретили регистрацию Гави с его новым контрактом в качестве игрока первой команды из-за финансовых ограничений.
В этом сезоне Мартинес провел за "Атлетик" 14 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.
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