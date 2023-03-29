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СМИ: Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Барселону

Испания
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Значительно упрощает возвращение

СМИ: Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Барселону

Фото: twitter.com/PSG_inside

Лионель Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро. Те, кто был против трансфера в испанском клубе, изменили свое мнение.

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"Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации "Барсы".

Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход аргентинца стал бы большим финансовым вливанием", – сказал Ромеро.

Напомним, что "Барселоне" необходимо снизить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро. Это может помешать регистрации не только новичков, но и текущих игроков с новыми контрактами. Так Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве футболиста первой команды из-за финансовых ограничений.

Ранее сообщалось, что Месси получает в "ПСЖ" 40 миллионов евро в год.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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