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СМИ: Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Барселону
Значительно упрощает возвращение
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро. Те, кто был против трансфера в испанском клубе, изменили свое мнение.
"Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации "Барсы".
Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход аргентинца стал бы большим финансовым вливанием", – сказал Ромеро.
Напомним, что "Барселоне" необходимо снизить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро. Это может помешать регистрации не только новичков, но и текущих игроков с новыми контрактами. Так Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве футболиста первой команды из-за финансовых ограничений.
Ранее сообщалось, что Месси получает в "ПСЖ" 40 миллионов евро в год.
????️ @gerardromero— Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) March 28, 2023
???? "Messi está dispuesto a cobrar un sueldo muy adaptado a la situación económica del Barça "
???? "Gente del club que no estaba a favor de su vuelta ha entendido que sería una gran inyección económica"
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