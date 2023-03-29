Мистер Атлетико: как Антуан Гризманн стал самым влиятельным игроком в Ла Лиге

"Тотальный игрок" – нечастая характеристика для нападающего, правда?

Между тем, в марте мадридская Marca и каталонская Mundo Deportivo почти синхронно назвали Антуана Гризманна именно так, а тренер "Жироны" Мичел и подавно признал француза "лучшим футболистом Ла Лиги". Смелое, но и не пустое заявление.

После мундиаля в Катаре "Матрасники" проиграли лишь дважды - "Барсе" в чемпионате (0:1) и "Реалу" в Кубке короля (1:3). В последних 6 матчах – 5 побед и ничья с теми же "Сливочными" (1:1).

Роль Гризманна в этом спурте такова, что Симеоне после матчей только о нем и говорит:

"Де Пауль хорошо играл после выхода на поле, Корреа тоже, Карраско прибавлял по ходу матча. Но я чувствовал, что мы можем больше, поскольку видел, как Гризманн ведет эту игру. Он был вовлечен во все. Когда он здоров, он может играть во что угодно, делать любые вещи".

Отчасти тирада Эль Чоло объясняет "тотальный" в заглавиях СМИ, но, пожалуй, лучше показать все на примерах.

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Итак, Гризманн забил в текущей Ла Лиге 9 мячей. Достойный результат, но и не рекорд, так ведь?

Борха Иглесиас, Хоселу, Ведат Мурики, Энес Унал забили больше. Они прирожденные бомбардиры; каждый – как скала в штрафной, поди сдвинь. Но также они и невероятно однообразны; будто списаны с фотографий середины ХХ века.

Гораздо интереснее в игровом плане Роберт Левандовский, но и он не выбирает между пасом и ударом. И кто остается в конкурентах?

Только Карим Бензема, который и забивает немало (11), и под удар отдает щедро (2,1 за 90 минут). Еще год назад француз вообще был эталоном разносторонности, и заслуженно получил Золотой мяч. Вот только старость не радость.

14 - The five players with the most goals+assists in Europe's top five leagues this season ???????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????:



14 - Lionel Messi (5G, 9A)

12 - Bukayo Saka (6G, 6A)

11 - Neymar (7G, 4A)

11 - Antoine Griezmann (5G, 6A)

11 - Victor Osimhen (9G, 2A)



Pivotal. pic.twitter.com/d5Dv1B8WKl — OptaJoe (@OptaJoe) March 28, 2023

Не добегает уже Карим, не дорабатывает – потому и его удары, и пасы под удар потеряли в качестве. Шесть голов без учета пенальти и три ассиста за 26 туров – это мало. Гризманн дает больше.

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Прямо сейчас француз лидирует в гонке ассистентов с 8 результативными передачами.

Это тоже не фееричный показатель; в свое время Хави завершил чемпионат с 20 ассистами. Впрочем, интересно другое – взгляните на конкурентов Гризманна по передачам.

Микель Мерино из "Сосьедада" (7), Алехандро Бальде и Усман Дембеле из "Барсы" (5), Алейш Гарсия из "Жироны" (5), Самуэль Чуквезе из "Вильярреала" (5) – всех этих исполнителей вы не найдете в рейтинге бомбардиров.

Так выходит, что после отъезда Месси и старения Бензема одновременно навязывать конкуренцию форвардам-башням и классическим плеймейкерам в Ла Лиге может только Гризманн.

Его передачи настолько тонки, что позволяют праздновать голы даже когда мяч еще не в сетке.



Скрин: theathletic.com Скрин: theathletic.com

Он достаточно хладнокровен, чтобы решить судьбу сверхсложного матча одной подачей в компенсированное время.

Он подает со стандартов таким образом, что не справляется даже чемпионская оборона "Реала".

Мерино, Бальде или Алейш Гарсия могут поспорить с Антуаном в каком-нибудь одном компоненте, но во всех сразу – никаких шансов.

И уж точно специально на них не ходят на трибуны тысячи болельщиков, как их собирает Гризманн.

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Стереотипы в сторону – сегодняшний "Атлетико" умеет играть красиво.

Времена Ката Диаса, Рауля Гарсии и Диего Година прошли. Новое лицо "Матрасников" – это Янник Карраско, Маркос Льоренте, Родриго де Пауль, Альваро Мората. Давайте честно, никакие они не "людоеды".

Стефан Савич иногда пытается притворяться крутым перцем, но завершаются его потуги только удалениями, поэтому вклад черногорца в результаты сомнительный.

Ну, и нужно ли говорить, что лидером трансформации "Атлетико" из "команды питбулей" в интересный, играющий коллектив является именно Гризманн – единственный на "Сивитас Метрополитано", кто способен штамповать хайлайты еженедельно?

Он умеет, например, забить прямым ударом с углового – фокус, который в исполнении Месси или Роналду набрал бы миллиард просмотров.

Гризманн, как Иньеста в лучшие годы, легко выбирается из-под двойной опеки, разбрасывая защитников фальшивыми движениями корпусом.

Его передачи на пространство – чуть ли не главное оружие "Атлетико" в контратаках. Вдохновившись ими, Диего Симеоне даже заменил в старте высокого Морату на быстрого Депая.

Гризманн умеет вот так пальнуть издалека, если защитники расслабились и не закрыли его левую ногу.

Конечно, в Ла Лиге есть и другие умельцы творить красоту. Винисиус в этом плане вообще монстр. Но может ли бразилец играть по всему полю, как это делает Гризу?

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Посмотрите на эти две тепловые карты.

Первая – это Гризманн против "Вальядолида" в конце января. В тот вечер он создал для команды три гола за полчаса.



Скрин: theathletic.com Скрин: theathletic.com

Вторая тепловая карта – это уже Гризманн против "Севильи"; матч, который "Матрасники" выиграли 6:1, а сам Антуан и забил, и отдал, и разогнал пару голевых атак.



Скрин: theathletic.com Скрин: theathletic.com

"Антуан – один из тех, кто лучше всего интерпретирует игру. Он всегда ищет, где может создать наибольшую опасность. Можно долго выбирать, куда конкретно его поставить, но в конце концов лучшее решение – это дать ему свободу", – Симеоне констатирует то, что мы видим и без него.

Винисиус, безусловно, мог бы разорвать "Вальядолид" слева на фланге. Набиль Фекир способен организовать проблемы любому с места правого инсайда. Но кто еще, кроме Гризманна, может сделать и то, и другое?

И вдобавок еще важная фишка, которая не под силу ни одному другому вингеру и форварду Ла Лиги – это игра против мяча. У Гризманна в среднем 1,4 отбора за 26 туров Ла Лиги – столько же, например, у Дани Карвахаля.

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Вот это, господа, и называется "тотальный игрок".

Он забивает, отдает, отбирает, творит красоту, ведет игру и при этом ему безразлично, на какой позиции играть. Нынешнего Гризманна, как когда-то Кройфа, правильно называть "игроком атаки" – точнее определить невозможно.

????3 | Máximos goleadores en la

historia del Atletico de Madrid:



172⚽️ Luis Aragonés

169⚽️ Adrián Escudero

150⚽️ Antoine Griezmann ???? pic.twitter.com/v1lHaX2pp8 — Xavi (@XaviSol_) March 4, 2023

И нет, Антуан не был таким в молодости, пока носился по флангу в "Сосьедадзе". Новую роль пришлось примерить с возрастом, когда просела скорость. Тогда еще трудно было сказать, что из этого выйдет. Если бы Гризманн знал, то, вероятно, не перешел бы в "Барселону", где уже был один немолодой гений, которому тоже пришлось отойти глубже, дабы сохранить влияние на игру.

Есть такие футболисты, которые могут быть либо первой скрипкой, либо никакой – вот это о Гризу. Чтобы получить от него максимум, нужно отдать Антуану все ключи от игры.

Стоило Дешаму так поступить на ЧМ-2018, как Франция мгновенно преодолела призраки прошлого и вышла на новый уровень.

Прямо сейчас мы видим, как Симеоне, оказавшись на грани провала, позволил Гризманну играть, где он захочет - и как результат "Атлетико" проводит 2023 год на уровне "Реала" и "Барселоны".

Это факты, они непреклонны. Ну, а лучший Гризманн в Ла Лиге или нет - это уже пусть каждый сам для себя решает. Заметим лишь, что перед паузой на сборные 97% читателей Mundo Deportivo сказали: "Да".