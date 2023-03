Мистер Атлетико: как Антуан Гризманн стал самым влиятельным игроком в Ла Лиге

"Тотальный игрок" – нечастая характеристика для нападающего, правда?

Между тем, в марте мадридская Marca и каталонская Mundo Deportivo почти синхронно назвали Антуана Гризманна именно так, а тренер "Жироны" Мичел и подавно признал француза "лучшим футболистом Ла Лиги". Смелое, но и не пустое заявление.

После мундиаля в Катаре "Матрасники" проиграли лишь дважды - "Барсе" в чемпионате (0:1) и "Реалу" в Кубке короля (1:3). В последних 6 матчах – 5 побед и ничья с теми же "Сливочными" (1:1).

Роль Гризманна в этом спурте такова, что Симеоне после матчей только о нем и говорит:

Отчасти тирада Эль Чоло объясняет "тотальный" в заглавиях СМИ, но, пожалуй, лучше показать все на примерах.

***

Итак, Гризманн забил в текущей Ла Лиге 9 мячей. Достойный результат, но и не рекорд, так ведь?

Борха Иглесиас, Хоселу, Ведат Мурики, Энес Унал забили больше. Они прирожденные бомбардиры; каждый – как скала в штрафной, поди сдвинь. Но также они и невероятно однообразны; будто списаны с фотографий середины ХХ века.

Гораздо интереснее в игровом плане Роберт Левандовский, но и он не выбирает между пасом и ударом. И кто остается в конкурентах?

Только Карим Бензема, который и забивает немало (11), и под удар отдает щедро (2,1 за 90 минут). Еще год назад француз вообще был эталоном разносторонности, и заслуженно получил Золотой мяч. Вот только старость не радость.

14 - The five players with the most goals+assists in Europe's top five leagues this season ???????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????:



14 - Lionel Messi (5G, 9A)

12 - Bukayo Saka (6G, 6A)

11 - Neymar (7G, 4A)

11 - Antoine Griezmann (5G, 6A)

11 - Victor Osimhen (9G, 2A)



Pivotal. pic.twitter.com/d5Dv1B8WKl