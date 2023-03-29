  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона активизировала переговоры по подписанию полузащитника Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона активизировала переговоры по подписанию полузащитника Сити

Испания
(1 голосов)

У хавбека истекает контракт

Барселона активизировала переговоры по подписанию полузащитника Сити

Sky Sports

Новина українською

"Барселона" в последние несколько недель активизировала переговоры по трансферу Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити". Агент футболиста регулярно бывает на базе "сине-гранатовых".

Сделке может помочь то, что агент уже ведет дела игрока "сине-гранатовых" Андреаса Кристенсена.

И Гюндоган и "Барселона" готовы сотрудничать при условиях, которые будут устраивать всех.

Переговоры пока не так продвинуты, как по Иньиго Мартинесу, с которым уже договорились о свободном трансфере летом.

Читайте также В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию

В этом сезоне Гюндоган провел за "Сити" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Мистер Атлетико: как Антуан Гризманн стал самым влиятельным игроком в Ла Лиге
yellow-arrow
СМИ: Месси готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Барселону
yellow-arrow
Барселона согласовала трансфер защитника Атлетика. Если его не смогут зарегистрировать, он уйдет в аренду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде