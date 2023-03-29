Барселона активизировала переговоры по подписанию полузащитника Сити

"Барселона" в последние несколько недель активизировала переговоры по трансферу Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити". Агент футболиста регулярно бывает на базе "сине-гранатовых".

Сделке может помочь то, что агент уже ведет дела игрока "сине-гранатовых" Андреаса Кристенсена.

И Гюндоган и "Барселона" готовы сотрудничать при условиях, которые будут устраивать всех.

Переговоры пока не так продвинуты, как по Иньиго Мартинесу, с которым уже договорились о свободном трансфере летом.

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В этом сезоне Гюндоган провел за "Сити" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.