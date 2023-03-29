Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Фати: Когда Барса была значительно хуже, его восстановление форсировали, а теперь он на 100% готов, но не получает время. Он разучился играть?
Отец возмущен количеством игрового времени у сына
Getty Images / Global Images Ukraine
Отец нападающего "Барселоны" Ансу Фати Бори Фати критически высказался о клубе. Он считает что сын получает недостаточно игрового времени.
"Когда "Барса" была гораздо хуже, чем сейчас, они заставляли Ансу Фати вернуться к игре после травмы как можно быстрее. Они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливыми. Теперь, когда он на 100% в форме и готов, никто не хочет чтобы Ансу играл?
Он забыл как играть в футбол сто ли?", - сказал отец игрока.
Напомним, что Фати в прошлом сезоне пропустил 35 матчей "Барселоны" из-за различных травм. В сезоне-20/21 испанец пропустил 47 игр после разрыва мениска.
В текущей кампании Фати был недоступен всего 2 покдинка "Барселоны". Испанец выходил за "Барсу" в 38 матчах, но в среднем проводит на поле 35 минут. За это время нападающий забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Угадайте украинский клуб по иностранным футболистам, которые в нем играли - Квиз
- Реал определил приоритетную замену для Анчелотти
- Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина
- Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО