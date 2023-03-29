Отец Фати: Когда Барса была значительно хуже, его восстановление форсировали, а теперь он на 100% готов, но не получает время. Он разучился играть?

Отец нападающего "Барселоны" Ансу Фати Бори Фати критически высказался о клубе. Он считает что сын получает недостаточно игрового времени.

"Когда "Барса" была гораздо хуже, чем сейчас, они заставляли Ансу Фати вернуться к игре после травмы как можно быстрее. Они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливыми. Теперь, когда он на 100% в форме и готов, никто не хочет чтобы Ансу играл?

Он забыл как играть в футбол сто ли?", - сказал отец игрока.

Напомним, что Фати в прошлом сезоне пропустил 35 матчей "Барселоны" из-за различных травм. В сезоне-20/21 испанец пропустил 47 игр после разрыва мениска.

В текущей кампании Фати был недоступен всего 2 покдинка "Барселоны". Испанец выходил за "Барсу" в 38 матчах, но в среднем проводит на поле 35 минут. За это время нападающий забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.