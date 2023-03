Начо, Кроос, Асенсио и Бензема получили от Реала сигнал, что с ними хотят продлить контракт

"Реал" сообщил Начо Фернандесу, Марко Асенсио, Тони Кроосу и Кариму Бензема, что хотел бы продлить с ними контракты. Модрич и Себальос еще не получили таких сообщений.

Ранее сообщалось, что "Реал" стремиться подписать Джуда Беллингема, но футболист не станет переходить, если в клубе остануться оба основных полузащитника - Модрич и Кроос.

Контракты игроков истекают в конце сезона.

????⚪️ Nacho, Kroos, Asensio and Benzema already know the club want them to stay and renew. Modrić and Ceballos have not received any calls yet. @marca