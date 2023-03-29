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Начо, Кроос, Асенсио и Бензема получили от Реала сигнал, что с ними хотят продлить контракт
Модрич и Себальос не получили таких сообщений
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" сообщил Начо Фернандесу, Марко Асенсио, Тони Кроосу и Кариму Бензема, что хотел бы продлить с ними контракты. Модрич и Себальос еще не получили таких сообщений.
Ранее сообщалось, что "Реал" стремиться подписать Джуда Беллингема, но футболист не станет переходить, если в клубе остануться оба основных полузащитника - Модрич и Кроос.
Контракты игроков истекают в конце сезона.
????⚪️ Nacho, Kroos, Asensio and Benzema already know the club want them to stay and renew. Modrić and Ceballos have not received any calls yet. @marca— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 29, 2023
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