  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Начо, Кроос, Асенсио и Бензема получили от Реала сигнал, что с ними хотят продлить контракт
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начо, Кроос, Асенсио и Бензема получили от Реала сигнал, что с ними хотят продлить контракт

Испания
(1 голосов)

Модрич и Себальос не получили таких сообщений

Начо, Кроос, Асенсио и Бензема получили от Реала сигнал, что с ними хотят продлить контракт

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" сообщил Начо Фернандесу, Марко Асенсио, Тони Кроосу и Кариму Бензема, что хотел бы продлить с ними контракты. Модрич и Себальос еще не получили таких сообщений.

Ранее сообщалось, что "Реал" стремиться подписать Джуда Беллингема, но футболист не станет переходить, если в клубе остануться оба основных полузащитника - Модрич и Кроос.

Контракты игроков истекают в конце сезона.

По теме
yellow-arrow
Отец Фати: Когда Барса была значительно хуже, его восстановление форсировали, а теперь он на 100% готов, но не получает время. Он разучился играть?
yellow-arrow
Барселона активизировала переговоры по подписанию полузащитника Сити
yellow-arrow
Мистер Атлетико: как Антуан Гризманн стал самым влиятельным игроком в Ла Лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Кроос Карим Бензема Реал (Мадрид) Начо Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде