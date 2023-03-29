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В Реале считают Риса Джеймса лучшим вариантом на правый фланг защиты

Испания
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В клубе также рассматривают Канселу с Фойтом и Калабрией

В Реале считают Риса Джеймса лучшим вариантом на правый фланг защиты

Фото: TEAMtalk

Новина українською

"Реал" ищет усиление правого фланга защиты. В клубе считают, что крайний защитник "Челси" Рис Джеймс – лучший вариант.

В клубе надеются, что необходимость "Челси" соответствовать финансовому фэйр-плей подтолкнет "синих" к продаже 23-летнего фуллбека. "Реал" понимает, что при прочих равных осуществить трансфер будет очень сложно.

Также в "Реале" рассматривают Жоау Канселу, который летом вернется из ааренды в "Баварию" в "Сити", Давида Калабрию из "Милана" и Хуана Фойта из "Вильярреала".

В "Реале" справа в защите выступает Дани Карвахаль, но последние сезоны показывают, что испанцу нужна замена. В клубе на контракте также есть Альваро Одриосола, но футболист не пользуется доверием руководства.

В этом сезоне Джеймс провел за "Челси" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Футболист пропустил уже 18 матчей из-за различных травм в этом сезоне.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
as.com

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