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Хави продлит контракт с Барселоной
Он хочет это сделать после победы в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави продолжит тренировать каталонский клуб. Об этом пишет известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно его данным, руководство "сине-гранатовых" уже подготовило для 43-летнего специалиста трудовое соглашение. Официальное оформление - это лишь вопрос времени. Хави активно общается с руководством клуба касаемо планов на будущее. Он хочет подписать контракт после завершения сезона и победы в чемпионате Испании.
Его договор с "Барселоной" действует до лета 2024 года. Команда лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на 12 очков.
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