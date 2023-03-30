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Хави продлит контракт с Барселоной

Испания
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Он хочет это сделать после победы в чемпионате

Хави продлит контракт с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави продолжит тренировать каталонский клуб. Об этом пишет известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его данным, руководство "сине-гранатовых" уже подготовило для 43-летнего специалиста трудовое соглашение. Официальное оформление - это лишь вопрос времени. Хави активно общается с руководством клуба касаемо планов на будущее. Он хочет подписать контракт после завершения сезона и победы в чемпионате Испании.

Его договор с "Барселоной" действует до лета 2024 года. Команда лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на 12 очков.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави
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Источник:
Fabrizio Romano

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