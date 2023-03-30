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Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании
В федерации также обеспокоены
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Поведение Гави на сборах выбесило партнеров по национальной команде Испании, а также Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF). Игрок "Барселоны" принял участие в обоих матчах "фурии рохи" в матчах квалификации к Евро.
Сначала Гави отказался посещать автограф-сессию перед матчем Испании с Норвегией (3:0). Это разозлило некоторых товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила игрока появится на мероприятии.
Также партнерам не понравилась агрессивность Гави на тренировках. 18-летний полузащитник опасно играл, несколько раз идя в борьбу, рискуя травмировать партнеров по сборной.
Капитан сборной Альваро Мората пытался уладить ситуацию и поговорить с Гави. Он сказал испанцу вести себя аккуратнее, в особенности перед матчами.
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