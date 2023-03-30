  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании

Испания
Обновлено
(1 голосов)

В федерации также обеспокоены

Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Поведение Гави на сборах выбесило партнеров по национальной команде Испании, а также Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF). Игрок "Барселоны" принял участие в обоих матчах "фурии рохи" в матчах квалификации к Евро.

Сначала Гави отказался посещать автограф-сессию перед матчем Испании с Норвегией (3:0). Это разозлило некоторых товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила игрока появится на мероприятии.

Также партнерам не понравилась агрессивность Гави на тренировках. 18-летний полузащитник опасно играл, несколько раз идя в борьбу, рискуя травмировать партнеров по сборной.

Капитан сборной Альваро Мората пытался уладить ситуацию и поговорить с Гави. Он сказал испанцу вести себя аккуратнее, в особенности перед матчами.

По теме
yellow-arrow
Реал хотел бы оставить Лунина в команде
yellow-arrow
Куман: Лапорта мне сказал, что завтра мы подпишем контракт с Месси. Следующей ночью он ушел
yellow-arrow
Ла Лига официально зарегистрировала Гави под старым номером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Гави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Campeón
30.03.2023 в 19:46
психічна хвороба прогресує. швидше за все через фарму, якою в барсі молодих гравців пічкають. стане неадекватом - доведеться на ланцюзі і в наморднику на тренування водити
Ответить
0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2023 в 20:03
Те, що тупий ігнатенко великий спеціаліст по психічним хворобам, він неодноразово доказував тут із своїми психічно хворими друзями із маргаринової псіх лікарні. Цілком зрозуміло, коли психічно хвора людина, як цей ігнатенко, який так невдало маскується під недокамеона, намагається щось говорити про психічні хвороби. Ну а Лєо Мессі - Чемпіон Світу!
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
30.03.2023 в 19:08
такого краще тримати подалі
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
30.03.2023 в 18:47
Не гарно себе парубок веде... Десь так, як федерація з ним! Не думаю, що це працює на запобіганню сепаратизму. РЕАЛьно кому ж не зрозуміло, якщо ти наїжджаєш на когось, то він намагається чи дати відсіч, чи просто уйти.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде