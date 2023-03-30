Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании

Поведение Гави на сборах выбесило партнеров по национальной команде Испании, а также Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF). Игрок "Барселоны" принял участие в обоих матчах "фурии рохи" в матчах квалификации к Евро.

Сначала Гави отказался посещать автограф-сессию перед матчем Испании с Норвегией (3:0). Это разозлило некоторых товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила игрока появится на мероприятии.

Также партнерам не понравилась агрессивность Гави на тренировках. 18-летний полузащитник опасно играл, несколько раз идя в борьбу, рискуя травмировать партнеров по сборной.

Капитан сборной Альваро Мората пытался уладить ситуацию и поговорить с Гави. Он сказал испанцу вести себя аккуратнее, в особенности перед матчами.