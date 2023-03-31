  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может потребовать 100 миллионов евро компенсации от УЕФА, если её исключат из ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может потребовать 100 миллионов евро компенсации от УЕФА, если её исключат из ЛЧ

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб будет отстаивать свои права

Барселона может потребовать 100 миллионов евро компенсации от УЕФА, если её исключат из ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

"Барселона" может потребовать компенсацию в размере 100 миллионов евро, если УЕФА исключит клуб из Лиги чемпионов. Сумма высчитывается из заработка "сине-гранатовых" за еврокубковый сезон.

УЕФА начал самостоятельно расследовать дело Негрейры и в качестве санкции к клубу могут применить исключение из Лиги чемпионов.

Также в сумму в 100 миллионов евро входит ущерб связанный со спонсорскими или товарными доходами, который клубу нанесет исключение из турнира УЕФА. В таком случае "Барселона" подаст иск в суд против организации.

Отмечается, что "Барселона" подаст в суд на УЕФА, если организация примет решение раньше, чем его примут испанские суды, которые уже ведут дело.

По теме
yellow-arrow
Окружение Гави считает, что против игрока запущена информационная кампания из Мадрида
yellow-arrow
Реал не собирается платить за Беллингема больше 120 миллионов евро
yellow-arrow
Четыре клуба из АПЛ следят за Ансу Фати
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.03.2023 в 00:13
Ну всё, Суперлиге быть! Только йододефицитный идиот может не понять, шо к чему.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде