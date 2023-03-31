Барселона может потребовать 100 миллионов евро компенсации от УЕФА, если её исключат из ЛЧ

"Барселона" может потребовать компенсацию в размере 100 миллионов евро, если УЕФА исключит клуб из Лиги чемпионов. Сумма высчитывается из заработка "сине-гранатовых" за еврокубковый сезон.

УЕФА начал самостоятельно расследовать дело Негрейры и в качестве санкции к клубу могут применить исключение из Лиги чемпионов.

Также в сумму в 100 миллионов евро входит ущерб связанный со спонсорскими или товарными доходами, который клубу нанесет исключение из турнира УЕФА. В таком случае "Барселона" подаст иск в суд против организации.

Отмечается, что "Барселона" подаст в суд на УЕФА, если организация примет решение раньше, чем его примут испанские суды, которые уже ведут дело.