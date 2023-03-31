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Барселона может потребовать 100 миллионов евро компенсации от УЕФА, если её исключат из ЛЧ
Клуб будет отстаивать свои права
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Барселона" может потребовать компенсацию в размере 100 миллионов евро, если УЕФА исключит клуб из Лиги чемпионов. Сумма высчитывается из заработка "сине-гранатовых" за еврокубковый сезон.
УЕФА начал самостоятельно расследовать дело Негрейры и в качестве санкции к клубу могут применить исключение из Лиги чемпионов.
Также в сумму в 100 миллионов евро входит ущерб связанный со спонсорскими или товарными доходами, который клубу нанесет исключение из турнира УЕФА. В таком случае "Барселона" подаст иск в суд против организации.
Отмечается, что "Барселона" подаст в суд на УЕФА, если организация примет решение раньше, чем его примут испанские суды, которые уже ведут дело.
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