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Четыре клуба из АПЛ следят за Ансу Фати
Агент игрока уже несколько месяцев изучает варианты
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"Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" интересуются подписанием полузащитника "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Diario Sport. Агент вингера Жорже Мендеш несколько месяцев изучает варинты для игрока.
Проблемой футболиста в "Барсе" является недостаток игрового времени. В текущей кампании Фати был недоступен всего 2 поединка "Барселоны", тогда как два последних сезона в основном только и делал что восстанавливался от травм.
Испанец выходил за "Барсу" в 38 матчах, но в среднем проводит на поле 35 минут. За это время нападающий забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент главный претендент на нападающего.
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