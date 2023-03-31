Четыре клуба из АПЛ следят за Ансу Фати

"Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" интересуются подписанием полузащитника "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Diario Sport. Агент вингера Жорже Мендеш несколько месяцев изучает варинты для игрока.

Проблемой футболиста в "Барсе" является недостаток игрового времени. В текущей кампании Фати был недоступен всего 2 поединка "Барселоны", тогда как два последних сезона в основном только и делал что восстанавливался от травм.

Испанец выходил за "Барсу" в 38 матчах, но в среднем проводит на поле 35 минут. За это время нападающий забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент главный претендент на нападающего.