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Реал не собирается платить за Беллингема больше 120 миллионов евро
"Ман Сити" готов?
Фото: twitter.com/BVB
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем – приоритетная цель на летнее трансферное окно для "Реала", но клуб не будет платить за игрока больше 120 миллионов евро, сообщает AS. "Мадрид" предпочтет поиск других вариантов на рынке.
Сообщается, что в руководстве убеждены, что за эти деньги можно приобрести форварда, способного забить много голов за сезон.
Также клуб не собирается соперничать с другими клубами, предлагая Беллингему большую зарплату, чем у конкурентов. Прежде чем "Реал" будет называть цифры, игрок должен дать понять, что он хочет выступать именно в "Мадриде".
Напомним, что именно "Реал" и "Ман Сити" считаются главными претендентами на полузащитника "Боруссии". При этом "горожане" убеждены, что смогут договориться с 19-летним англичанином.
В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" Д 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оцеивает футболиста как раз в 120 миллионов евро.
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