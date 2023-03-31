Окружение Гави считает, что против игрока запущена информационная кампания из Мадрида

Окружение полузащитника "Барселоны" Гави уверено, что против игрока запущена информационная кампания, сообщает Cope. Считается, что некоторые группы в Мадриде хотят, чтобы 18-летний полузащитник ассоциировался с грубой игрой.

Ранее стало известно, что партнеры по сборной и Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) были возмущены поведением игрока.

Сообщалось, что он сначала не хотел идти на автограф-сессию, но после давления федерации пошел. Позже стало известно, что у игрока болела голова, а вместо него хотел пойти Дани Ольмо, но в итоге Гави поправился и принял решение идти самостоятельно.

Также партнеров по команде якобы возмутила грубая игра Гави на тренировках в сборной. На сессии в пятницу полузащитник сыграл в грубом подкате против Родри, за что его упрекнул вице-капитан сборной.

Гави принял участие в обоих матчах сборной Испании в рамках квалификации к Евро-2024. В матче с Шотлендией хавбек вышел на замену и провел на поле всего 12 минут.