Барселона уведомила RFEF о выборе домашнего стадиона на следующий сезон

"Барселона" уведомила Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) , что в следующем сезоне не будет проводить домашние матчи на стадионе "Камп Ноу", сообщает Cope.

Дело в том, что каталонцы начинают реконструкцию арены и по этой причине кампанию 2023/24 начнут на стадионе "Монжуик" (Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса).

На перестройку "Камп Ноу" и прилегающих спортивных комплексов уйдет 1,5 млрд евро. Сообщается, что сейчас клуб находится в завершающей стадии переговоров с рядом фондов, которые проспонсируют строительство. Вернуться на родной стадион "Барса" сможет не раньше ноября 2024 года.

Стадион "Монжуик" способен принять 55 926 зрителей

Напомним, "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, отрыв от "Реала" составляет 12 очков.