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Барселона уведомила RFEF о выборе домашнего стадиона на следующий сезон
На "Камп Ноу" намечается реконструкция
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" уведомила Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) , что в следующем сезоне не будет проводить домашние матчи на стадионе "Камп Ноу", сообщает Cope.
Дело в том, что каталонцы начинают реконструкцию арены и по этой причине кампанию 2023/24 начнут на стадионе "Монжуик" (Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса).
На перестройку "Камп Ноу" и прилегающих спортивных комплексов уйдет 1,5 млрд евро. Сообщается, что сейчас клуб находится в завершающей стадии переговоров с рядом фондов, которые проспонсируют строительство. Вернуться на родной стадион "Барса" сможет не раньше ноября 2024 года.
Стадион "Монжуик" способен принять 55 926 зрителей
Напомним, "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, отрыв от "Реала" составляет 12 очков.
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