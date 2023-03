Возможно, он заменит Модрича в Реале: рассказываем о главном открытии сезона в Испании

Это правда. Еще в прошлом сезоне Габри Вейга ни разу не вышел в основе в Ла Лиге.

Он никогда не считался суперталантом; не вызывался в юношеские сборные; не выделялся в группе настолько, чтобы его, как ранее Фабрегаса или Бельерина, тинэйджером забрали в АПЛ.

В значительной степени ставка на Вейгу была мотивирована проблемами "Сельты". Клуб залез в долги еще до пандемии, и уже многие годы начинает сезон с единственной задачей – не вылететь. Яго Аспас – легенда "Кельтов" – выручает с этим, но даже ему нужны помощники, которых стало меньше.

Браиса Мендеса продали в "Реал Сосьедад", потому что 14 млн - это 14 млн. Санти Мина скрылся в Азии после ареста за изнасилование. Дениса Суареса боссы собственноручно упекли в дубль, когда он отказался уволить агента, "укравшего" у "Кельтов" лидера молодежки ради Мадрида.

Без этой троицы между полузащитой и нападением "Сельты" возникла пустота, которую мог заполнить только по-настоящему одаренный игрок. Серви и Бельтран не справились даже близко.

Ну, и тогда начали выпускать 20-летнего Вейгу, ставшего для команды благословением – быстрый, решительный, забивной, всегда мотивированный и голодный. Публика на "Балаидосе" полюбила его сразу.

Были некоторые опасения после смены тренера в ноябре, когда Карлуш Карвальял сменил на посту Эдуардо Коудета, но по факту Габри это только помогло. После перехода на 4-4-2 он еще прибавил, а с ним и "Сельта", которая после 5 подряд матчей без поражений уже облизывается на место в Лиге конференций.

9 голов в 26 турах – это первое, что вспоминают все СМИ в контексте Вейги.

Центральные хавбеки столько не забивают, и это действительно особый случай. У парня блестящая реализация неочевидных моментов – если верить Opta, даже наилучшая в Ла Лиге.

Мощный удар с правой ноги позволяет Габри прошивать вратарей с 25-27 метров. Вдобавок он не лишен некоторой элегантности в завершающей фазе, как и голевого чутья.

Обычно центрхавы не обладают такими качествами, но Габри и не естественный "бокс-ту-бокс". Его им сделал Карвальял, а до этого команда играла в "ромб" в центре поля, и Вейга был "десяткой", которой полагалось создавать голевые ситуации для пары нападающих.

Надо сказать, получалось это нерегулярно. Юное дарование "Сельты" не любит много быть на мяче; это ему даже немного мешает. Стихия Вейги – это быстрый, вертикальный футбол.

Собственно, потому и пасов у него немного по меркам классической испанской "восьмерки". Габри не плетет паутину из передач, как, например, Педри, Парехо или Алейш Гарсия. Его пасы нацелены в основном вперед; он не связывает игру, а открывает пространство.

Если же не удается через пас, тогда помогают проходы на 15-25 метров. Габри имеет 184 см роста, он крепко сложен и прекрасно бежит на дистанциях. Даже с фолом свалить его бывает непросто.

Оборона? Старается. У хавбека в схеме 4-4-2 нет иного выбора. Впрочем, над качеством еще предстоит поработать. Вейга часто летит в подкаты (2,23 за 90 минут с 59% успешности), но это потому, что теряет позицию. Лишь одна его попытка перехвата из трех в среднем достигает цели. Единственное, что работает – это верховые единоборства (82% успешных); здесь помогает уже упомянутая антропометрия.

Габри не забил сам, но трижды отпасовал под удар, раз пробил в створ ворот, еще трижды проходил соперников на дриблинге и разогнал атаку на второй гол. "Сельта" победила "Райо" 3:0.

Другие игроки "Сельты" получают от его выступлений просто огромную выгоду. Так, после перехода Вейги в зону правее центра правый вингер Карлес Перес забил первые голы в сезоне и показывает футбол, которого от него так и не увидели в "Роме".

У проблемных центрфорвардов "Сельты" Хариса Сеферовича и Юргена Странд Ларсена на двоих всего три гола в Ла Лиге – и два из них они забили после ассистов Вейги, который единственный их понимает.

Даже с обороной у "Кельтов" стало лучше. В последних 5 матчах они пропустили дважды. Фран Бельтран задышал свободнее, когда его лишили атакующих функций, плюс ему помогает страх перед Вейгой – Габри очень быстро выводит команду из обороны в атаку, поэтому соперники пасуют аккуратнее, чем могли бы.

В том числе за это 20-летний хавбек получил награду лучшему игроку февраля в Ла Лиге – он аномально быстро вошел в узкий круг игроков, под которых подстраиваются соперники.

Ну, и он делает разницу, конечно. Без Вейги "Сельта" обречена на борьбу за выживание; с ним – смело играет с куда более богатым "Бетисом" (4:3), который на свою голову позволил Габри делать его любимое дело – атаковать пространство.

И это болезненная тема для "Кельтов".

В нынешнем контракте хавбека с "Сельтой" прописаны лишь 40 млн евро отступных.

Marca уверяет, что "Барса" даже не смотрит в его сторону, и это логично – не ее типаж. Зато с Вейгой активно работает Мадрид, не предлагающий новый контракт Модричу и рассматривающий Габри как бюджетную альтернативу Джуду Беллингему.

Spanish gem Gabri Veiga scores again for Celta Vigo today, 9 goals in La Liga for the 2002-born offensive midfielder ✨???????? #LaLiga



Premier League top clubs and also Real Madrid have sent their scouts to follow Veiga mutiple times.



Release clause: €40m. pic.twitter.com/TcPpycziH6