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Хави о возвращении Месси в Барселону: Сейчас неподходящее время говорить об этом. Ни для Лео, ни для клуба
Все больше разговоров о возвращении
Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси. Он подтвердил, что общается с аргентинцем.
"Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить о возвращении Лео. Я дружу с ним, мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Лео, ни для блага клуба.
Это вопрос, которым мы занимаемся, я очень дружен с ним, но от настоящего момента до того, когда это возможно будет сделать, – целый мир.
Я видел, как он растет. Он пример для подражания. Это нормально, что есть иллюзия (его возвращения). Последний танец, как у Майкла Джордана. Это нормально, что люди взволнованы.
Я надеюсь, что смогу увидеть Лео в "Барсе" в любом качестве. Я буду первым, кто обрадуется его возвращению. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров.
Через месяц мы можем выиграть два титула. Мы не должны говорить о возможных подписаниях или Месси, мы должны сосредоточиться на "Эльче", "Реале", на всем, что нас ждет", – сказал главный тренер "Барселоны".
Ранее сообщалось, что отец Лео Хорхе ведет переговоры о возвращении с Лапортой, а сам Лео общается с Хави. Футболист хотел бы вернуться в "Барсу" и готов пойти на снижение зарплаты ради этого.
При этом аргентинец не исключает продление с "ПСЖ". Вероятно, Месси хочет дождаться момента, когда будет точно ясно, сможет ли позволить себе его возвращение "Барса".
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