Примера. Мальорка - Осасуна 0:0. Вместо снотворного

27-й тур в Испании начался с очень скучного, однообразного матча, которому с первой и до последней минуты не хватало креатива.

"Осасуна" приехала сэкономить силы перед ответным полуфиналом Кубка короля против "Атлетика" - именно тот матч станет для красных решающим в сезоне. Ну, а сегодня гости только отбивались.

Касательно "Мальорки", то она неплохо контратакует, а вот в позиционном нападении против пятерки мощных защитников "Осасуны" не показала ничего. Один раз Мурики чуть не замкнул дальнюю штангу; еще раз Маффео пробил чуть выше - и это все.

У Памплоны, впрочем, не было и этого, и действовал такой футбол, как качественное снотворное.

Чуть проснуться пришлось на 70-й минуте, когда Хосе Копете грубо ошибся, пропустил на ворота Рубена Гарсию, а затем карикатурным фолом его остановил - конечно, это удаление.

200 - Today, Jagoba Arrasate will manage his 200th match with @osasuna_en in all competitions. Only Pedro María Zabalza (340) has managed Osasuna more times.



Bicentenary. pic.twitter.com/yB1k3DdbTC — OptaJose (@OptaJose) March 31, 2023

Впрочем, даже оно не оживило игру - она закончилась без ярких атакующих моментов и с единственным ударом в створ на две команды.

В таблице это "зрелище" укрепило "Мальорку" на 11-й позиции с 33 очками. У "Осасуны" - 35 баллов и 9-я строчка.

27-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Осасуна" - 0:0

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Антонио Санчес, 83), де Галларета, Баба, Ли Кан Ин (Настасич, 76) - Мурики (Кадевере, 76)

"Осасуна": Эррера - Видаль (Диего Морено, 86), Аридане, Унаи Гарсия, Крус - Ибаньес (Абде, 77), Торро (Монкайола, 67), Орос (Мой Гомес, 67) - Рубен Гарсия (Кике, 86), Будимир, Барха

Предупреждения: Баба, 30, де Галларета, 37, Гонсалес, 45+1, Ли Кан Ин, 70, Раильо, 74, Анхель, 74, Хауме Коста, 90+3 - Видаль, 34, Будимир, 90+1, Диего Морено, 90+3

Удаление: Копете, 70