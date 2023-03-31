  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Мальорка - Осасуна 0:0. Вместо снотворного
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Мальорка - Осасуна 0:0. Вместо снотворного

Испания
(1 голосов)

Команды забыли про ворота

Примера. Мальорка - Осасуна 0:0. Вместо снотворного

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27-й тур в Испании начался с очень скучного, однообразного матча, которому с первой и до последней минуты не хватало креатива.

"Осасуна" приехала сэкономить силы перед ответным полуфиналом Кубка короля против "Атлетика" - именно тот матч станет для красных решающим в сезоне. Ну, а сегодня гости только отбивались.

Касательно "Мальорки", то она неплохо контратакует, а вот в позиционном нападении против пятерки мощных защитников "Осасуны" не показала ничего. Один раз Мурики чуть не замкнул дальнюю штангу; еще раз Маффео пробил чуть выше - и это все.

У Памплоны, впрочем, не было и этого, и действовал такой футбол, как качественное снотворное.

Чуть проснуться пришлось на 70-й минуте, когда Хосе Копете грубо ошибся, пропустил на ворота Рубена Гарсию, а затем карикатурным фолом его остановил - конечно, это удаление.

Впрочем, даже оно не оживило игру - она закончилась без ярких атакующих моментов и с единственным ударом в створ на две команды.

В таблице это "зрелище" укрепило "Мальорку" на 11-й позиции с 33 очками. У "Осасуны" - 35 баллов и 9-я строчка.

27-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Осасуна" - 0:0

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Антонио Санчес, 83), де Галларета, Баба, Ли Кан Ин (Настасич, 76) - Мурики (Кадевере, 76)

"Осасуна": Эррера - Видаль (Диего Морено, 86), Аридане, Унаи Гарсия, Крус - Ибаньес (Абде, 77), Торро (Монкайола, 67), Орос (Мой Гомес, 67) - Рубен Гарсия (Кике, 86), Будимир, Барха

Предупреждения: Баба, 30, де Галларета, 37, Гонсалес, 45+1, Ли Кан Ин, 70, Раильо, 74, Анхель, 74, Хауме Коста, 90+3 - Видаль, 34, Будимир, 90+1, Диего Морено, 90+3

Удаление: Копете, 70

По теме
yellow-arrow
Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023
yellow-arrow
Возможно, он заменит Модрича в Реале: рассказываем о главном открытии сезона в Испании
yellow-arrow
Хави о возвращении Месси в Барселону: Сейчас неподходящее время говорить об этом. Ни для Лео, ни для клуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальорка Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде