Примера. Мальорка - Осасуна 0:0. Вместо снотворного

27-й тур в Испании начался с очень скучного, однообразного матча, которому с первой и до последней минуты не хватало креатива.

"Осасуна" приехала сэкономить силы перед ответным полуфиналом Кубка короля против "Атлетика" - именно тот матч станет для красных решающим в сезоне. Ну, а сегодня гости только отбивались.

Касательно "Мальорки", то она неплохо контратакует, а вот в позиционном нападении против пятерки мощных защитников "Осасуны" не показала ничего. Один раз Мурики чуть не замкнул дальнюю штангу; еще раз Маффео пробил чуть выше - и это все.

У Памплоны, впрочем, не было и этого, и действовал такой футбол, как качественное снотворное.

Чуть проснуться пришлось на 70-й минуте, когда Хосе Копете грубо ошибся, пропустил на ворота Рубена Гарсию, а затем карикатурным фолом его остановил - конечно, это удаление.

200 - Today, Jagoba Arrasate will manage his 200th match with @osasuna_en in all competitions. Only Pedro María Zabalza (340) has managed Osasuna more times.



Bicentenary. pic.twitter.com/yB1k3DdbTC