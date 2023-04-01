Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике отдал на благотворительность часть денег, заработанных на ЧМ-2022
Тренер уже давно планировал это сделать
Фото: twitter.com/SEFutbol
Экс-тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на трансляциях во время ЧМ-2022 в Катаре.
Во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил трансляции в соцсети Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.
На ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал с командой с 2019 года.
Популярное сейчас
- Лига 1. Марсель с Малиновским не смог раздавить окрепший Монпелье
- Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП
- Китай на Совбезе ООН выступил против размещения ядерного оружия в других странах
- Поведение Гави выбесило партнеров по сборной Испании
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО