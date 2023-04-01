Энрике отдал на благотворительность часть денег, заработанных на ЧМ-2022

Экс-тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на трансляциях во время ЧМ-2022 в Катаре.

Во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил трансляции в соцсети Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

На ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал с командой с 2019 года.