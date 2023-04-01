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Энрике отдал на благотворительность часть денег, заработанных на ЧМ-2022

Испания
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Тренер уже давно планировал это сделать

Энрике отдал на благотворительность часть денег, заработанных на ЧМ-2022

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Экс-тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на трансляциях во время ЧМ-2022 в Катаре.

Во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил трансляции в соцсети Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

На ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал с командой с 2019 года.

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В статье: ЧМ-2022 Луис Энрике Национальная сборная Испании
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Источник:
Marca

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