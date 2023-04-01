Жирона - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Виктора Цыганкова еще не обеспечила себе спокойную жизнь в заключительной части текущего сезона. Отрыв "Жироны" от зоны вылета составляет пять очков, а "Эспаньол" представляет как раз группу команд, ведущих борьбу за выживание, поэтому осечка хозяев в этой встрече может им дорого стоить в будущем. Но главное для нас – отличится ли результативным действием Виктор Цыганков? У украинца сейчас 6 баллов по системе "гол+пас" в Ла Лиге, и он уже сравнялся с лидерами "жирондинцев" по этому показателю в текущем сезоне.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании 27-й тур

1 апреля. Начало в 15:00

"Жирона" - "Эспаньол"

Трансляция – MEGOGO