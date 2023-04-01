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Жирона - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Отличится ли результативным действием Виктор Цыганков?

Жирона - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Виктора Цыганкова еще не обеспечила себе спокойную жизнь в заключительной части текущего сезона. Отрыв "Жироны" от зоны вылета составляет пять очков, а "Эспаньол" представляет как раз группу команд, ведущих борьбу за выживание, поэтому осечка хозяев в этой встрече может им дорого стоить в будущем. Но главное для нас – отличится ли результативным действием Виктор Цыганков? У украинца сейчас 6 баллов по системе "гол+пас" в Ла Лиге, и он уже сравнялся с лидерами "жирондинцев" по этому показателю в текущем сезоне.

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Чемпионат Испании 27-й тур
1 апреля. Начало в 15:00
"Жирона" - "Эспаньол"
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Жирона - Еспаньол: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В статье: Жирона Эспаньол (Барселона)
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