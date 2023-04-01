Хави: Я очень верю в Ансу Фати. Ему нужно быть терпеливым

Главный тренер "Барселоны" Хави ответил на критику отца Ансу Фати:

“Я очень верю в Ансу Фати. Я хочу, чтобы он добился успеха здесь. Он спокоен и сосредоточен. Он отлично тренируется. Я понимаю его отца, но не придаю этому значения. Ему всего 20 лет. Надо быть терпеливым. У "Барси" большая конкуренция”, - отметил Хави.

В этом сезоне на счету Фати 38 матчей в пяти возможных турнирах. В его активе шесть голов и три ассиста. В частности, в Ла Лиге он вышел в старте лишь в 35% матчах.

Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года. В последний раз вингер продлил соглашение в сентябре 2020-го.