Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Я очень верю в Ансу Фати. Ему нужно быть терпеливым
В составе каталонцев большая конкуренция, вингеру есть над чем работать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави ответил на критику отца Ансу Фати:
“Я очень верю в Ансу Фати. Я хочу, чтобы он добился успеха здесь. Он спокоен и сосредоточен. Он отлично тренируется. Я понимаю его отца, но не придаю этому значения.
Ему всего 20 лет. Надо быть терпеливым. У "Барси" большая конкуренция”, - отметил Хави.
В этом сезоне на счету Фати 38 матчей в пяти возможных турнирах. В его активе шесть голов и три ассиста. В частности, в Ла Лиге он вышел в старте лишь в 35% матчах.
Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года. В последний раз вингер продлил соглашение в сентябре 2020-го.
Популярное сейчас
- Марсель Малиновского оступается, Забарный готов к дебюту в АПЛ. Главные новости за 31 марта
- Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. В тройке Левандовский и Холанд
- Лукашенко: Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя
- Реал определил приоритетную замену для Анчелотти
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО