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Хави: Я очень верю в Ансу Фати. Ему нужно быть терпеливым

Испания
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В составе каталонцев большая конкуренция, вингеру есть над чем работать

Хави: Я очень верю в Ансу Фати. Ему нужно быть терпеливым

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Хави ответил на критику отца Ансу Фати:

“Я очень верю в Ансу Фати. Я хочу, чтобы он добился успеха здесь. Он спокоен и сосредоточен. Он отлично тренируется. Я понимаю его отца, но не придаю этому значения.

Ему всего 20 лет. Надо быть терпеливым. У "Барси" большая конкуренция”, - отметил Хави.

В этом сезоне на счету Фати 38 матчей в пяти возможных турнирах. В его активе шесть голов и три ассиста. В частности, в Ла Лиге он вышел в старте лишь в 35% матчах.

Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года. В последний раз вингер продлил соглашение в сентябре 2020-го.

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В статье: Барселона Хави Ансу Фати
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Источник:
Fabrizio Romano

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