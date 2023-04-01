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Перес хочет видеть тренером Реала Почеттино, а не Рауля
С этим согласны не все
Фото: twitter.com/RaulGonzalez
Президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером мадридской команды стал Маурисио Почеттино.
Бывший тренер "ПСЖ" и "Тоттенхэма" – предпочтительный кандидат на смену Карло Анчелотти, который почти наверняка уйдет из "Реала" летом и возглавит сборную Бразилии.
За назначение Почеттино выступает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что большинство руководителей клуба хотят видеть на посту тренера Рауля, который сейчас работает с "Кастильей", но Перес с этим не согласен.
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