Перес хочет видеть тренером Реала Почеттино, а не Рауля

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером мадридской команды стал Маурисио Почеттино.



Бывший тренер "ПСЖ" и "Тоттенхэма" – предпочтительный кандидат на смену Карло Анчелотти, который почти наверняка уйдет из "Реала" летом и возглавит сборную Бразилии.



За назначение Почеттино выступает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что большинство руководителей клуба хотят видеть на посту тренера Рауля, который сейчас работает с "Кастильей", но Перес с этим не согласен.