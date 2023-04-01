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Перес хочет видеть тренером Реала Почеттино, а не Рауля

Испания
(1 голосов)

С этим согласны не все

Перес хочет видеть тренером Реала Почеттино, а не Рауля

Фото: twitter.com/RaulGonzalez

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Президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером мадридской команды стал Маурисио Почеттино.

Бывший тренер "ПСЖ" и "Тоттенхэма" – предпочтительный кандидат на смену Карло Анчелотти, который почти наверняка уйдет из "Реала" летом и возглавит сборную Бразилии.

За назначение Почеттино выступает президент "Реала" Флорентино Перес. Отмечается, что большинство руководителей клуба хотят видеть на посту тренера Рауля, который сейчас работает с "Кастильей", но Перес с этим не согласен.

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В статье: Рауль Флорентино Перес Маурисио Почеттино Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo

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