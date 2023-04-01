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Анчелотти: Это правда, что мне предложили возглавить сборную Бразилии

Испания
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Но пока "Папа Карло" сосредоточен на работе в "Реале"

Анчелотти: Это правда, что мне предложили возглавить сборную Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он может возглавить национальную сборную Бразилию.

"Это правда, Бразилия хочет, чтобы я был их тренером, и эта перспектива меня захватывает. Каждый может говорить, что хочет, но это реальность. Я сказал им, что у меня есть контракт с "Реалом" и я хочу его уважать … Все просто. Никто не может знать, что принесет будущее.

Единственное, на чем я сосредоточен – это хорошо работать для мадридского клуба. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока "Реал" позволит мне", - рассказал итальянский коуч.

Текущий контракт Анчелотти со "сливочными" действует до конца сезона 2023/24.

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Источник:
football-italia

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