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Анчелотти: Это правда, что мне предложили возглавить сборную Бразилии
Но пока "Папа Карло" сосредоточен на работе в "Реале"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он может возглавить национальную сборную Бразилию.
"Это правда, Бразилия хочет, чтобы я был их тренером, и эта перспектива меня захватывает. Каждый может говорить, что хочет, но это реальность. Я сказал им, что у меня есть контракт с "Реалом" и я хочу его уважать … Все просто. Никто не может знать, что принесет будущее.
Единственное, на чем я сосредоточен – это хорошо работать для мадридского клуба. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока "Реал" позволит мне", - рассказал итальянский коуч.
Текущий контракт Анчелотти со "сливочными" действует до конца сезона 2023/24.
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