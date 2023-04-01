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Примера. Атлетик думает о Кубке, Севилья отпраздновала отставку Сампаоли

Испания
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Два неожиданных результата от середняков испанского чемпионата

Примера. Атлетик думает о Кубке, Севилья отпраздновала отставку Сампаоли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" отстоял желаемые нули, а вот "Атлетик" мыслями был далеко-далеко - это главное впечатление от матча.

В старте "Львов" на "Хетафе" даже не оказалось Нико Уильямса, Весги, Сансета, Иньиго Мартинеса. Баски готовят основу на полуфинал Кубка с "Осасуной". Ну, а сегодня просто отбыли номер.

Моментов в матче почти не было - только удар Берчиче после углового (потащил Сория) да несколько неопасных дальних попыток можно вспомнить.

Муньяин обеспечивал предпоследний пас и связывал игру, но отдать на гол у басков было некому. Впрочем, это же касается и "Хетафе", который играл даже скучнее неосновного состава "Атлетика".

Нули - единственный справедливый счет по такой игре. Благодаря им "Хетафе" с 30 очками поднялся на 14-е место; у "Атлетика" - 37 баллов и 7-я строчка.

27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" - 0:0

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Капа, 82), Вивиан, Йерай, Берчиче - Саррага (Нико Уильямс, 59), Дани Гарсия (Весга, 59), Муньяин - Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Сансет, 59)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Порту, 73), Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас - Милья (Вильяр, 86), Максимович (Аленья, 72), Мунир (Альгобия, 73) - Майораль, Унал (Латаса, 82)

"Севилья" отпраздновала отставку Хорхе Сампаоли и назначение Хосе Луиса Мендилибара победой на поле "Кадиса", который до этого не проигрывал дома с сентября.

Все прошло на удивление спокойно для "Нервиона". Он сдержал несильный стартовый натиск хозяев; примерно в середине первого тайма завладел заметным преимуществом, начал создавать моменты.

Счет открыл в начале второй половины Лукас Окампос, подкарауливший ошибку вратаря соперника поле углового.

Фали Хименес чуть было не забил в ответ против логики игры, но попал в штангу, хотя ворота были практически пустые.

Также "Кадис" запомнился парочкой банальных падений в надежде на пенальти и нервами. "Севилья" добила эти потуги при помощи банального лонгболла - Баде запустил, а Эн-Несири проткнул мяч в сетку. Банально, но эффективно.

Кто знает, может, именно банальности и не хватало команде при слишком экстравагантном Сампаоли? Пока в таблице "Нервион" лишь 12-й с 31 очком. У "Кадиса" - 28 баллов и 15-е место.

27-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Севилья" - 0:2

Голы: Окампос, 51, Эн-Несири, 74

"Кадис": Хиль - Парра (Лосано, 80), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Алехо (Бонгонда, 60), Алькарас, Феде (Хосе Мари, 80), Собрино - Гвардиола, Негредо (Рамос, 60)

"Севилья": Дмитрович - Навас, Баде, Гудель, Акунья (Теллес, 86) - Жордан, Гуйе - Окампос (Оливер, 86), Ракитич (Ламела, 70), Хиль (Сусо, 76) - Эн-Несири

Предупреждения: Алехо, 42, Собрино, 55, Парра, 62 - Баде, 28, Окампос, 56, Хиль, 59, Гуйе, 65

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В статье: Атлетик (Бильбао) Севилья "Хетафе" Кадис
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