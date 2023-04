Примера. Атлетик думает о Кубке, Севилья отпраздновала отставку Сампаоли

"Хетафе" отстоял желаемые нули, а вот "Атлетик" мыслями был далеко-далеко - это главное впечатление от матча.

В старте "Львов" на "Хетафе" даже не оказалось Нико Уильямса, Весги, Сансета, Иньиго Мартинеса. Баски готовят основу на полуфинал Кубка с "Осасуной". Ну, а сегодня просто отбыли номер.

Моментов в матче почти не было - только удар Берчиче после углового (потащил Сория) да несколько неопасных дальних попыток можно вспомнить.

Муньяин обеспечивал предпоследний пас и связывал игру, но отдать на гол у басков было некому. Впрочем, это же касается и "Хетафе", который играл даже скучнее неосновного состава "Атлетика".

200 - @yerayalvarez4 has made his 200th appearance with @Athletic_en in all competitions. Since his debut with Rojiblancos (2016/17), only Íñigo Martínez (99% - 172/173) has recorded a higher percentage of appearances as starter than him (98% - 195/200). Basic. ???? pic.twitter.com/TcpqnbvOc7

Нули - единственный справедливый счет по такой игре. Благодаря им "Хетафе" с 30 очками поднялся на 14-е место; у "Атлетика" - 37 баллов и 7-я строчка.

27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" - 0:0

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Капа, 82), Вивиан, Йерай, Берчиче - Саррага (Нико Уильямс, 59), Дани Гарсия (Весга, 59), Муньяин - Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Сансет, 59)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Порту, 73), Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас - Милья (Вильяр, 86), Максимович (Аленья, 72), Мунир (Альгобия, 73) - Майораль, Унал (Латаса, 82)

"Севилья" отпраздновала отставку Хорхе Сампаоли и назначение Хосе Луиса Мендилибара победой на поле "Кадиса", который до этого не проигрывал дома с сентября.

Все прошло на удивление спокойно для "Нервиона". Он сдержал несильный стартовый натиск хозяев; примерно в середине первого тайма завладел заметным преимуществом, начал создавать моменты.

Счет открыл в начале второй половины Лукас Окампос, подкарауливший ошибку вратаря соперника поле углового.

Фали Хименес чуть было не забил в ответ против логики игры, но попал в штангу, хотя ворота были практически пустые.

11 - Youssef En-Nesyri has scored 11 goals for Sevilla in all competitions after the 2022 World Cup; only Karim Benzema (13) has scored more since then in all competitions among all LaLiga players. Impact. pic.twitter.com/yMaOMhRql6