Примера. Эльче - Барселона 0:4. Размялись перед Эль Класико

"Барселона" даже в резервном составе не испытала малейших проблем на поле "Эльче", который, как показалось, окончательно смирился с будущим вылетом.

Назначение Себастьяна Беккасесе вместо Пабло Мачина сделало зелено-полосатых более комбинационными и менее злыми в прессинге - это заготовка, скорее, под Сегунду.

Ну, а в Примере с такой игрой делать нечего, что "Барса" и показала даже без Рафиньи, Дембеле, Педри, Бускетса, де Йонга, Кристенсена и Бальде. Представьте себе - опорника у Хави сегодня играл Эрик Гарсия!

7 - Robert Lewandowski ???????? has opened the scoring seven times in @LaLigaEN 2022/23, more than any other player in the competition this season.



Opener. pic.twitter.com/4ldIFthHnh