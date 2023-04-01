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Примера. Эльче - Барселона 0:4. Размялись перед Эль Класико

Испания
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(2 голосов)

Победа в тренировочном режиме

Примера. Эльче - Барселона 0:4. Размялись перед Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" даже в резервном составе не испытала малейших проблем на поле "Эльче", который, как показалось, окончательно смирился с будущим вылетом.

Назначение Себастьяна Беккасесе вместо Пабло Мачина сделало зелено-полосатых более комбинационными и менее злыми в прессинге - это заготовка, скорее, под Сегунду.

Ну, а в Примере с такой игрой делать нечего, что "Барса" и показала даже без Рафиньи, Дембеле, Педри, Бускетса, де Йонга, Кристенсена и Бальде. Представьте себе - опорника у Хави сегодня играл Эрик Гарсия!

Высокий темп? Уже в среду у "Барсы" Класико за выход в финал Кубка, поэтому обошлись без него. Первый гол пришел с банального стандарта - Араухо скинул, а Левандовский забил.

В начале второго тайма "Эльче" мог вернуться в матч, но Кармона, выбегая на свидание с тер Штегеном, потянул мышцу и даже не сумел ударить. Обидна травма.

Ну, а еще через пару минут Маскарель позволил Фати без сопротивления продвинуться метров на 20-30 и точно пальнуть под штангу - на этом матч, собственно, и закончился.

"Эльче" даже не дергался, и у "Барсы" продолжали атаковать лишь те, кто желал подправить статистику. Так, снова забил Левандовский, промолчавший в обоих недавних Класико - это в характере поляка. Ну, а для Феррана Торреса забитый мяч и подавно стал первым за клуб с 1 ноября прошлого года.

В таблице "Барса" теперь опережает "Реал" аж на 15 очков. Судьба чемпионства решена; потерпеть до официоза "Кулес" осталось недолго.

Впрочем, как недолго осталось и фанатам "Эльче" наблюдать за своими в Примере. С 13 очками зелено-полосатые сохраняют лишь теоретические шансы на сохранение прописки.

27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" - 0:4

Голы: Левандовский, 20, 66, Фати, 56, Ферран Торрес, 70

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Бигас, Маскарель, Клерк - Моренте (Хосан, 65), Кармона (Гути, 54), Гумбау, Бланко (Меркау, 65) - Фидель - Милья (Понсе, 76)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо (Торре, 78), Маркос Алонсо, Альба - Гави (Кессье, 68), Эрик Гарсия, Роберто - Ферран Торрес, Левандовский, Фати (Гарридо, 84)

Предупреждения: Гави, 60, Араухо, 74, Левандовский, 87

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В статье: Барселона Эльче
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Комментарии (7)
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Барселиниуc (землянин)
02.04.2023 в 00:35
И палка раз в год стреляет.
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0
0
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Campeón
02.04.2023 в 00:47
читачів сайту не цікавлять подробиці твого інтимного здоров'я
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 00:07
Очень легкая победа без одиннадцати минут чемпиона! Всех барселонцев с победой
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+4
0
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Барселиниуc (землянин)
02.04.2023 в 00:34
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0
0
kalan-86 (Анкара)
01.04.2023 в 23:59
Дуже грозна сила, для Реалу подвійна мотивація буде, щоб хоч якось сезон врятувати.
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 00:20
Кого волнуют проблемы мадридской помойки на ветке, где барселонцы празднуют победу своей команды? Не загрязняй ветку.
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.04.2023 в 23:58
Знов нічия Левандовський - прочі нападники Барси 2:2 Дійсно трошки розім'ялись, половину основи не задіяли Тут головний матч попереду.
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+3
0

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