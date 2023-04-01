Примера. Эльче - Барселона 0:4. Размялись перед Эль Класико

"Барселона" даже в резервном составе не испытала малейших проблем на поле "Эльче", который, как показалось, окончательно смирился с будущим вылетом.

Назначение Себастьяна Беккасесе вместо Пабло Мачина сделало зелено-полосатых более комбинационными и менее злыми в прессинге - это заготовка, скорее, под Сегунду.

Ну, а в Примере с такой игрой делать нечего, что "Барса" и показала даже без Рафиньи, Дембеле, Педри, Бускетса, де Йонга, Кристенсена и Бальде. Представьте себе - опорника у Хави сегодня играл Эрик Гарсия!

7 - Robert Lewandowski ???????? has opened the scoring seven times in @LaLigaEN 2022/23, more than any other player in the competition this season.



Opener. pic.twitter.com/4ldIFthHnh — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

Высокий темп? Уже в среду у "Барсы" Класико за выход в финал Кубка, поэтому обошлись без него. Первый гол пришел с банального стандарта - Араухо скинул, а Левандовский забил.

В начале второго тайма "Эльче" мог вернуться в матч, но Кармона, выбегая на свидание с тер Штегеном, потянул мышцу и даже не сумел ударить. Обидна травма.

Ну, а еще через пару минут Маскарель позволил Фати без сопротивления продвинуться метров на 20-30 и точно пальнуть под штангу - на этом матч, собственно, и закончился.

14 - Ansu Fati ???????? has scored his first goal in @LaLigaEN since October 2022 and has ended his longest streak without scoring in the competition (14 games).



Relief. pic.twitter.com/vt9ThO3JlK — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

"Эльче" даже не дергался, и у "Барсы" продолжали атаковать лишь те, кто желал подправить статистику. Так, снова забил Левандовский, промолчавший в обоих недавних Класико - это в характере поляка. Ну, а для Феррана Торреса забитый мяч и подавно стал первым за клуб с 1 ноября прошлого года.

В таблице "Барса" теперь опережает "Реал" аж на 15 очков. Судьба чемпионства решена; потерпеть до официоза "Кулес" осталось недолго.

Впрочем, как недолго осталось и фанатам "Эльче" наблюдать за своими в Примере. С 13 очками зелено-полосатые сохраняют лишь теоретические шансы на сохранение прописки.

27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" - 0:4

Голы: Левандовский, 20, 66, Фати, 56, Ферран Торрес, 70

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Бигас, Маскарель, Клерк - Моренте (Хосан, 65), Кармона (Гути, 54), Гумбау, Бланко (Меркау, 65) - Фидель - Милья (Понсе, 76)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо (Торре, 78), Маркос Алонсо, Альба - Гави (Кессье, 68), Эрик Гарсия, Роберто - Ферран Торрес, Левандовский, Фати (Гарридо, 84)

Предупреждения: Гави, 60, Араухо, 74, Левандовский, 87