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Хави: Рад за Феррана, Фати. Забили люди, которые заслуживали голов
Коуч доволен результатом матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромную победу команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (4:0).
"Я очень доволен этим матчем. Идея заключается в том, что сегодня играют футболисты, которые не слишком много участвовали и мало показали себя на очень высоком уровне. Это важный шаг. Очень хорошая победа, и я очень доволен сегодня.
Голы всегда придают уверенности нападающим. Сегодня всё прошло идеально. Ансу устал, но его работа была очень хорошей. Это важно для меня. Этот гол — результат его работы и его таланта. Рад за Феррана, Ансу… сегодня забили люди, которые заслуживали голов", - сказал коуч.
Как известно, на данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав на протяжении сезона 71 очко.
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