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Реал хочет добиться изменений в порядке работы VAR

Испания
(1 голосов)

Руководство клуба считает систему несправедливой

Реал хочет добиться изменений в порядке работы VAR

фото - НАЖИВО-TV

Новина українською

Мадридский "Реал" собирается добиваться изменений в работе видеоарбитров Ла Лиги. Руководство клуба не устраивает текущий порядок работы системы.

В "Реале" считают, что система несовершенна и часто работает против клуба, что подтвердилось в недавнем "класико". Целью боссов команды является изменение системы, и "сливочные" будут продолжать поднимать эту тему на своём телеканале и в испанских СМИ.

Также в "Реале" предполагают, что ошибки против клуба в нынешнем сезоне неслучайны, и являются результатом воздействия на видеоарбитров извне. Клуб намерен добиться, чтобы люди, отвечающие за VAR, изменились.

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига VAR
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Источник:
Marca

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