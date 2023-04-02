Реал хочет добиться изменений в порядке работы VAR

Мадридский "Реал" собирается добиваться изменений в работе видеоарбитров Ла Лиги. Руководство клуба не устраивает текущий порядок работы системы.

В "Реале" считают, что система несовершенна и часто работает против клуба, что подтвердилось в недавнем "класико". Целью боссов команды является изменение системы, и "сливочные" будут продолжать поднимать эту тему на своём телеканале и в испанских СМИ.

Также в "Реале" предполагают, что ошибки против клуба в нынешнем сезоне неслучайны, и являются результатом воздействия на видеоарбитров извне. Клуб намерен добиться, чтобы люди, отвечающие за VAR, изменились.