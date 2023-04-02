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Месси хочет вернуться в Барселону, если ему поступит такое предложение, - источник

Испания
(1 голосов)

Игрок хочет продолжить выступления в Каталонии

Месси хочет вернуться в Барселону, если ему поступит такое предложение, - источник

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси всерьёз рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.

35-летний аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом. Стороны достигли устной договорённости, но позже всё изменилось. Сейчас Месси готов вернуться в "Барселону", если клуб сделает ему предложение.

В нынешнем сезоне Лионель в 32 матчах в составе парижан забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Campeón
02.04.2023 в 15:02
тобто безоплатно меська грати не збирається
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