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Месси хочет вернуться в Барселону, если ему поступит такое предложение, - источник
Игрок хочет продолжить выступления в Каталонии
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси всерьёз рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.
35-летний аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом. Стороны достигли устной договорённости, но позже всё изменилось. Сейчас Месси готов вернуться в "Барселону", если клуб сделает ему предложение.
В нынешнем сезоне Лионель в 32 матчах в составе парижан забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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