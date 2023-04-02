Месси хочет вернуться в Барселону, если ему поступит такое предложение, - источник

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси всерьёз рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.

35-летний аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом. Стороны достигли устной договорённости, но позже всё изменилось. Сейчас Месси готов вернуться в "Барселону", если клуб сделает ему предложение.

В нынешнем сезоне Лионель в 32 матчах в составе парижан забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.