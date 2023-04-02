Азар впервые с августа 2021 отметился результативным действием в Ла Лиге

Мадридский "Реал" разгромил "Вальядолид" в домашнем матче в рамках 27-го тура испанской Примеры.

Главным героем матча стал французский форвард "сливочных" Карим Бензема, однако знаковое событие случилось и в футбольной жизни бельгийца Эдена Азара.

Футболист впервые за полтора года оказал результативное действие в Ла Лиге.Б ельгиец перехватил передачу голкипера Вальядолида Серхио Асенхо, после чего выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отличился только в Лиге чемпионов, забив Селтику 6 сентября.