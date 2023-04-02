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Азар впервые с августа 2021 отметился результативным действием в Ла Лиге
Знаковый матч для бельгийца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Мадридский "Реал" разгромил "Вальядолид" в домашнем матче в рамках 27-го тура испанской Примеры.
Главным героем матча стал французский форвард "сливочных" Карим Бензема, однако знаковое событие случилось и в футбольной жизни бельгийца Эдена Азара.
Футболист впервые за полтора года оказал результативное действие в Ла Лиге.Бельгиец перехватил передачу голкипера Вальядолида Серхио Асенхо, после чего выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.
В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отличился только в Лиге чемпионов, забив Селтику 6 сентября.
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