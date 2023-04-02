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Азар впервые с августа 2021 отметился результативным действием в Ла Лиге

Испания
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(1 голосов)

Знаковый матч для бельгийца

Азар впервые с августа 2021 отметился результативным действием в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" разгромил "Вальядолид" в домашнем матче в рамках 27-го тура испанской Примеры.

Главным героем матча стал французский форвард "сливочных" Карим Бензема, однако знаковое событие случилось и в футбольной жизни бельгийца Эдена Азара.

Футболист впервые за полтора года оказал результативное действие в Ла Лиге.Бельгиец перехватил передачу голкипера Вальядолида Серхио Асенхо, после чего выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отличился только в Лиге чемпионов, забив Селтику 6 сентября.

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В статье: Реал (Мадрид) Азар
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.04.2023 в 21:15
Полностью оправдал вложения
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+1
0
филанкрот (donetsk)
02.04.2023 в 21:59
ще своє візьме
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