Примера. Ла Реал повержен на Мадригале, Альмерия шокировала Балаидос

Непростая, но справедливая победа "Желтой субмарины" в качественном матче двух команд уровня ЛЕ.

"Ла Реал" сам виноват. До перерыва он таки и не создал ничего, а пропускать должен был не единожды. Моралес запорол два чистых момента; Пино попал в штангу. Также "Сосьедад" не мог найти решения против Чуквезе справа.

Необычайно эмоциональному сегодня Иманолю Альгуасилю удалось настроить команду в перерыве, и где-то с 45-й по 60-ю минуту гости выровняли игру. На этом же отрезке Кубо пробил в перекладину.

С другой стороны, проблема Чуквезе так и оставалось нерешенной, и на 76-й минуте нигериец на дриблинге пошел на всех, заработав пенальти. Дворовой стиль, да, но ведь сработало! А уж Парехо с точки легко пробил Ремиро.

29 - Penalty goals in @LaLigaEN since 2009/10 season:



61 - Cristiano Ronaldo ????????

53 - Lionel Messi ????????

32 - Iago Aspas ????????

29 - DANI PAREJO ????????



Taker. pic.twitter.com/8ki68j99sV — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2023

Басков этот гол, кажется, шокировал. Их попытки отыграться запомнились только потерями, и в разреженном пространстве "Подводникам было несложно забить еще. Жексон сделал все сам - получил мяч, сместился в центр и пробил.

Странно тренирует Кике Сетьен - то у него полный провал, то вдруг победа над одним из лидеров. В таблице это вылилось для "Вильярреала" в 6-е место с 44 очками. У "Реала Сосьедад" - 4-я строчка и 48 баллов.

27-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Парехо, 77 (с пенальти), Жексон, 81

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Пау Торрес (Куэнка, 85), Педраса (Альберто Морено, 72) - Терратс (Жексон, 62), Парехо, Баэна (Тригейрос, 85) - Чуквезе, Моралес (Ло Чельсо, 62), Пино

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сола, 84), Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва (Барренечеа, 85), Мерино (Ильярраменди, 85) - Серлот (Оярсабаль, 70), Кубо (Шо, 71)

Предупреждения: Терратс, 26, Рейна, 52, Фойт, 65, Жексон, 82 - Субельдия, 27, Субименди, 75, Давид Сильва, 76

Удаление: Жексон, 90+1

Образно говоря, это был не бокс, а что-то вроде пьяной драки. Никакого расчета - игра сегодня подчинялась только эмоциям. Всех тянуло вперед.

Обмен ударами начался с шикарного гола Бабича головой после углового, на который "Кельты" ответили резкой контратакой с прострелом Вейги и мячом Сеферовича.

"Альмерию", впрочем, это не смутило, и на 32-й минуте Луис Суарес оставил в дураках Айду и выкатил Пучмалю на пустые ворота - 2:1. На это "Сельта" ответила блестящей дальней попыткой экс-каталонца Карлеса Переса.

????️Asistencia de Gabri Veiga (20) a los 10 minutos del Celta-Almería.



Marca de la casa: conducción y llegando al área.



Sigue sumando cifras -- 9G/4A. pic.twitter.com/PjKWrzDqqM — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) April 2, 2023

Даже во втором тайме команды не вспомнили про защиту - только неслись вперед! Правда, теперь уже не забивали.

У "Альмерии" самый удобный момент упустил Суарес, не реализовавший выход один на один. У "Сельты" на невезение может пенять Аспас, чей фирменный крученый удар с левой пришелся в штангу.

В таблице столь яркий матч почти ничего не дал командам. У "Сельты" - 35 баллов и 10-е место, у "Альмерии" - 27 очков и 18-я строчка, которую надо поскорее покинуть, если только южане не желают опять опуститься в Сегунду.

27-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Альмерия" - 2:2

Голы: Сеферович, 10, Карлес Перес, 42 - Бабич, 7, Пучмаль, 32

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Странд Ларсен, 66), Вейга (Серви, 85), Бельтран, де ла Торре (Тапиа, 57) - Аспас, Сеферович (Пасиенсия, 84)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Пучмаль (Посо, 61), Мелеро (де ла Хос, 80), Саму Кошта (Каики, 90+1), Робертоне - Баптистао (Рамазани, 61), Суарес (Лазаро, 90+2)

Предупреждения: Карлес Перес, 45, Аспас, 82, Вейга, 83 - Пучмаль, 31, Фернандо Мартинес, 62, Саму Кошта, 74, Суарес, 82, Баптистао, 82