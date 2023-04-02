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Примера. Атлетико - Бетис 1:0. Корреа все-таки пробил севильский "автобус"
Трудная, но справедливая победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Бетис" не проводил внятных атак, лишь стойко держался в обороне, и этого не хватило для ничьей на поле "Атлетико".
"Матрасники" со стартовых минут атаковали, но моментов у них было совсем немного - "Бетис" защищался не только усердно, но и умно, компактно. По Гризманну играли сразу двое-трое игроков, планомерно вытесняя француза из опасных зон.
По такой игре "Атлетико" нуждался в идеальной реализации, но ее не было. Гризманн после прострела Молины не попал в ближний угол, хотя никто не мешал. Также не сумел замкнуть прострел слева и Мората. Перерыв.
Во втором тайме защита "Бетиса" начала уставать, и "Атлетико" стало капельку легче. Глобально, они наиграли, "настрадали" на гол еще до первых замен. Почему не забили? Реализация…
Хименес головой после углового попал в перекладину; Карраско, замыкая прострел Льоренте, попал точно в корпус Руи Силвы; Коке даже забил, но из очевидного офсайда.
Diego Maradona would be proud of this CRAZY goal from ANGEL CORREA!!????????????????— Omar Garcia (@_ATM98) April 2, 2023
pic.twitter.com/LZbmQMzpPF
В какой-то момент показалось, что "Бетис" таки достоит до свистка; он даже осмелел и провел пару атак. И надо же, именно в этот момент Анхелю Корреа удался потрясающий слалом сквозь четырех (!) защитников - определено, этот гол войдет в топ самых красивых в сезоне.
Благодаря ему "Атлетико" еще укрепился на третьей строчке с 54 очками. У "Бетиса" - 45 баллов и 5-я позиция. Между командами в таблице расположился кризисный "Сосьедад" - у него 48 очков.
27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Бетис" - 1:0
Гол: Корреа, 86
"Атлетико": Облак - Молина (Корреа, 59), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Сауль, 84) - Льоренте, Коке (Витсель, 84), Лемар (де Пауль, 59) - Мората (Барриос, 68), Гризманн
"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Луис Энрике, Карвалью, Гвидо Родригес, Айосе Перес (Хуанми, 69) - Родри (Хоакин, 62), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 82)
Предупреждения: Молина, 36 - Айосе Перес, 61, Виллиан Жозе, 90+1
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