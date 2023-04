Примера. Атлетико - Бетис 1:0. Корреа все-таки пробил севильский "автобус"

"Бетис" не проводил внятных атак, лишь стойко держался в обороне, и этого не хватило для ничьей на поле "Атлетико".

"Матрасники" со стартовых минут атаковали, но моментов у них было совсем немного - "Бетис" защищался не только усердно, но и умно, компактно. По Гризманну играли сразу двое-трое игроков, планомерно вытесняя француза из опасных зон.

По такой игре "Атлетико" нуждался в идеальной реализации, но ее не было. Гризманн после прострела Молины не попал в ближний угол, хотя никто не мешал. Также не сумел замкнуть прострел слева и Мората. Перерыв.

Во втором тайме защита "Бетиса" начала уставать, и "Атлетико" стало капельку легче. Глобально, они наиграли, "настрадали" на гол еще до первых замен. Почему не забили? Реализация…

Хименес головой после углового попал в перекладину; Карраско, замыкая прострел Льоренте, попал точно в корпус Руи Силвы; Коке даже забил, но из очевидного офсайда.

Diego Maradona would be proud of this CRAZY goal from ANGEL CORREA!!????????????????

pic.twitter.com/LZbmQMzpPF