  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико - Бетис 1:0. Корреа все-таки пробил севильский "автобус"
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико - Бетис 1:0. Корреа все-таки пробил севильский "автобус"

Испания
(1 голосов)

Трудная, но справедливая победа

Примера. Атлетико - Бетис 1:0. Корреа все-таки пробил севильский "автобус"

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" не проводил внятных атак, лишь стойко держался в обороне, и этого не хватило для ничьей на поле "Атлетико".

"Матрасники" со стартовых минут атаковали, но моментов у них было совсем немного - "Бетис" защищался не только усердно, но и умно, компактно. По Гризманну играли сразу двое-трое игроков, планомерно вытесняя француза из опасных зон.

По такой игре "Атлетико" нуждался в идеальной реализации, но ее не было. Гризманн после прострела Молины не попал в ближний угол, хотя никто не мешал. Также не сумел замкнуть прострел слева и Мората. Перерыв.

Во втором тайме защита "Бетиса" начала уставать, и "Атлетико" стало капельку легче. Глобально, они наиграли, "настрадали" на гол еще до первых замен. Почему не забили? Реализация…

Хименес головой после углового попал в перекладину; Карраско, замыкая прострел Льоренте, попал точно в корпус Руи Силвы; Коке даже забил, но из очевидного офсайда.

В какой-то момент показалось, что "Бетис" таки достоит до свистка; он даже осмелел и провел пару атак. И надо же, именно в этот момент Анхелю Корреа удался потрясающий слалом сквозь четырех (!) защитников - определено, этот гол войдет в топ самых красивых в сезоне.

Благодаря ему "Атлетико" еще укрепился на третьей строчке с 54 очками. У "Бетиса" - 45 баллов и 5-я позиция. Между командами в таблице расположился кризисный "Сосьедад" - у него 48 очков.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Бетис" - 1:0

Гол: Корреа, 86

"Атлетико": Облак - Молина (Корреа, 59), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Сауль, 84) - Льоренте, Коке (Витсель, 84), Лемар (де Пауль, 59) - Мората (Барриос, 68), Гризманн

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Луис Энрике, Карвалью, Гвидо Родригес, Айосе Перес (Хуанми, 69) - Родри (Хоакин, 62), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 82)

Предупреждения: Молина, 36 - Айосе Перес, 61, Виллиан Жозе, 90+1

По теме
yellow-arrow
Примера. Ла Реал повержен на Мадригале, Альмерия шокировала Балаидос
yellow-arrow
Азар впервые с августа 2021 отметился результативным действием в Ла Лиге
yellow-arrow
Ответили Барселоне. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Бетис (Севилья) Анхель Корреа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде