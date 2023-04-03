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Руководители Реала и Барселоны снова не пообедают вместе перед Эль Класико

Испания
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Клубы продолжат сотрудничать по вопросам Суперлиги

Руководители Реала и Барселоны снова не пообедают вместе перед Эль Класико

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

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Традиционный обед глав "Реала" и "Барселоны" перед Эль Класико 5-го апреля снова не состоится. Решение принял совет директоров "Барселоны" вместе с Жоаном Лапортой.

Обед ранее не состоялся перед матчем команд в Ла Лиге 19-го ноября.

Отоношения между клубами ухудшились из-за позиции "Реала" по поводу расследования дела о коррупции и Негрейре, который занимал пост вице-президента Технического комитета судей Федерации футбола Испании.

При этом клубы продолжают вести совместную работу по вопросам Суперлиги, обсуждается проведение товарищеского матча в межсезонье.

"Барселона" сыграет с "Реалом" в ответном матче Кубка Короля 5-го апреля. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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