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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

Испания
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На кону - место в финале Кубка короля

Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" и "Реал" пятый раз с начала сезона сыграют друг против друга. Из предыдущих четырех встреч Мадрид выиграл одну, еще три остались за командой Хави.

На сей раз на кону стоит место в финале испанского Кубка, и у "Барсы" есть минимальная фора после 1:0 на "Бернабеу" месячной давности. Кто забыл, каталонцы тогда почти все 90 минут провели в защите, изредка контратаковали и неожиданной тактикой поставили Мадрид в тупик.

Удастся ли Хави еще раз удивить опытного Анчелотти - узнаем в среду, 5 апреля, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Реал" - в 22:00 по Киеву.

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Смотрите полуфинал Кубка короля Барселона - Реал
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Чехия - Sport 1 CZ/SK
  • Франция - Molotov, L'Equipe, Free
  • Германия - Sport1 Extra, DAZN
  • Венгрия - Sport 1 Hungary
  • Испания - Movistar+, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones
  • Италия - Telelombardia
  • Израиль - Sport 4
  • Польша - TVP Sport
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Sport 1 CZ/SK
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - ESPN+
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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