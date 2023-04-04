Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

"Барселона" и "Реал" пятый раз с начала сезона сыграют друг против друга. Из предыдущих четырех встреч Мадрид выиграл одну, еще три остались за командой Хави.

На сей раз на кону стоит место в финале испанского Кубка, и у "Барсы" есть минимальная фора после 1:0 на "Бернабеу" месячной давности. Кто забыл, каталонцы тогда почти все 90 минут провели в защите, изредка контратаковали и неожиданной тактикой поставили Мадрид в тупик.

Удастся ли Хави еще раз удивить опытного Анчелотти - узнаем в среду , 5 апреля , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Барселона" - "Реал" - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Смотрите полуфинал Кубка короля Барселона - Реал Смотреть трансляцию

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