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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона
На кону - место в финале Кубка короля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
"Барселона" и "Реал" пятый раз с начала сезона сыграют друг против друга. Из предыдущих четырех встреч Мадрид выиграл одну, еще три остались за командой Хави.
На сей раз на кону стоит место в финале испанского Кубка, и у "Барсы" есть минимальная фора после 1:0 на "Бернабеу" месячной давности. Кто забыл, каталонцы тогда почти все 90 минут провели в защите, изредка контратаковали и неожиданной тактикой поставили Мадрид в тупик.
Удастся ли Хави еще раз удивить опытного Анчелотти - узнаем в среду, 5 апреля, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Реал" - в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Чехия - Sport 1 CZ/SK
- Франция - Molotov, L'Equipe, Free
- Германия - Sport1 Extra, DAZN
- Венгрия - Sport 1 Hungary
- Испания - Movistar+, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones
- Италия - Telelombardia
- Израиль - Sport 4
- Польша - TVP Sport
- Румыния - Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Sport 1 CZ/SK
- Великобритания - BT Sport 1
- США - ESPN+
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