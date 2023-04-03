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Президент Ла Лиги Тебас обвиняется в даче ложных показаний в деле о коррупции Барселоны и Негрейры

Испания
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(1 голосов)

Существует статья за дачу ложных показаний

Президент Ла Лиги Тебас обвиняется в даче ложных показаний в деле о коррупции Барселоны и Негрейры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президента Ла Лиги Хавьера Тебаса обвиняют в даче ложных показаний в деле о коррупции между "Барселоной" и бывшим главой Технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марией Негрейрой. Тебас направил в суд документ, которому 20 лет.

В феврале Хавьер Тебас направил в прокуратуру письмо с обвинением бывших глав "Барселоны" Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. Обвинение основывалось на найденном в доме уже покойного Хосепа Контрареса, екс-директора "Барсы".

Сам документ касается другого дела, а Тебас принял имена, которые в нем фигурируют, за имена бывших президентов клуба. Всё объяснила семья Контрареса: документу 20 лет, а имена не имеют отношения к Хосепу Бартомеу, Сандро Роселю и Хосе Марии Негрейре. В нем упоминается фамилия бывшего бухгалтера Контрареса Рамона Роселя и работника банка Хосе Марии.

Тебас отреагировал на информацию распространенную СМИ.

"Сведения, указанные в статье, содержат заявления и ошибочные сведения, не имеющие подтверждения, и, некорректно представленные, они наносят серьезный ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. И распространение информации в соцсетях существенно увеличивает ущерб.

Необходимо подчеркнуть, что газета в заголовке ложно обвиняет меня в предоставлении ложных доказательств в рамках расследования прокуратуры в отношении "Барселоны", в то время как в материале, которым она руководствуется, это явно опровергается.

Мы далеки от того, чтобы столкнуться с обвинениями в предоставлении ложных доказательств (это преступление, то есть ваша статья меня оклеветала), они являются частью уголовного процесса, а документ, направленный в прокуратуру, не является обвинительным, о чем в нем и говорится. В заголовке вашей статьи содержится информация, не соответствующая действительности.

В связи с этим и в соответствии с законом я прямо и официально прошу вас в течение трех дней опубликовать опровержение в том же месте, где изначально была размещена ваша статья", – заявил Тебас в ответ на публикацию материала.

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В статье: Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.04.2023 в 22:04
Да, мадрид@сы они такие, как там, так и на этом сайте
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