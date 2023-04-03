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Леау и его агент неоднократно обсуждали трансфер в Реал

Испания
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"Милан" может получить взамен Браима Диаса

Леау и его агент неоднократно обсуждали трансфер в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жорже Мендеш несколько раз встречался с людьми из "Реала" и обсуждал своего клиента Рафаэля Леау. В потенциальную сделку по португальцу могут включить Браима Диаса.

Контракт бразильца истекает летом 2024-го. Сообщается, что переговоры о новом соглашении все ещё ведутся, но стороны так и не договорились. Клуб оказывает на Леау давление и семья пытается его уберечь от этого.

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfemarkt оценивает 23-летнего португальца в 80 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Рафаэль Леау
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