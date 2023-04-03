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Леау и его агент неоднократно обсуждали трансфер в Реал
"Милан" может получить взамен Браима Диаса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш несколько раз встречался с людьми из "Реала" и обсуждал своего клиента Рафаэля Леау. В потенциальную сделку по португальцу могут включить Браима Диаса.
???????????? Rafael Leão’s name has been talked about in meetings between Jorge Mendes (his agent) & Real Madrid and it’s not the first time. Brahim Díaz could be a part of an operation, reports @PacojoSER. pic.twitter.com/re86aSFyOW— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 3, 2023
Контракт бразильца истекает летом 2024-го. Сообщается, что переговоры о новом соглашении все ещё ведутся, но стороны так и не договорились. Клуб оказывает на Леау давление и семья пытается его уберечь от этого.
Negotiations will continue soon between Rafael Leão representative and AC Milan over new deal as current one expires in 2024 — talks are still ongoing. ????⚫️ #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023
Leão’s family, ‘protecting’ Rafa as there’s high pressure to get contract situation resolved as soon as possible. pic.twitter.com/iBIgIFImpN
В этом сезоне Леау провел за "Милан" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfemarkt оценивает 23-летнего португальца в 80 миллионов евро.
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