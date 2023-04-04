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Рюдигер сможет сыграть в ответном матче Кубка Испании с Барселоной
Ранее он пропустил игру с "Вальядолидом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер надеется принять участие в матче против "Барселоны" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.
Ранее немецкий футболист пропустил игру с "Вальядолидом" (6:0) в Ла Лиге из-за проблем со здоровьем. Как сообщает Marca, 30-летний Рюдигер пока занимается по индивидуальной программе. При этом, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти рассчитывает, что защитник сможет выйти на поле.
В текущем сезоне Рюдигер забил 2 гола в 38 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Матч "Барселона" - "Реал" состоится 5 апреля на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00. Первую игру сливочные уступили "сине-гранатовым" со счётом 0:1.
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