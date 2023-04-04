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Атлетик - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Кто выйдет в финал Кубка короля?

Атлетик - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

В начале марта в первом полуфинале "Осасуна" одержала домашнюю победу 1:0. Теперь памплонцы приехали в Бильбао защищать свое преимущество. Баски дома не проигрывают "Осасуне" три матча подряд. Однако сейчас ничья не устроит: нужно отыгрывать отставание в один гол.

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Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч
4 апреля. Начало в 22:00
"Атлетик" - "Осасуна"
Первый матч – 0:1
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Атлетик (Бильбао) Осасуна (Памплона) смотреть футбол онлайн
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