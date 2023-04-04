  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти - перед матчем с Барсой: Важно не лететь за голом сломя голову, забить можно и на 90-й минуте
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - перед матчем с Барсой: Важно не лететь за голом сломя голову, забить можно и на 90-й минуте

Испания
(1 голосов)

Наставник Реала считает, что пришел черед побеждать мадридской команде

Анчелотти - перед матчем с Барсой: Важно не лететь за голом сломя голову, забить можно и на 90-й минуте

Фото: Infobae

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании с "Барселоной".

Напомним, что в первом матче в Мадриде "Барселона" победила со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 5 апреля, в столице Каталонии.

"В этом сезоне я потерпел три поражения в матчах против Хави? Сложно смотреть на это как на индивидуальное противостояние тренеров. Завтра наш черед побеждать.

Нужно оценить, что нам хорошо удавалось в последних матчах. Мы смотрим не только на результат. В последних Класико мы бились, в случае с последним были близки к победе. Состав может как измениться, так и остаться прежним. Мы хотим провести совершенный матч. Последние две игры были не так плохи. Сложно поменять систему игры, если целый год по ней работаешь. Но можно удивить деталями. Если в целом, то изменение всей системы удивит только тебя самого.

Важно не лететь за голом сломя голову, потому что забить можно и на 90-й минуте. Надо контролировать игру как с мячом, так и без него. Нам это удалось в первом матче. Мы создали не так много моментов, надо действовать четче, быстрее переходить из одной фазы в другую. Можно забить на пятой минуте, а потом дважды пропустить. Если ты играешь как надо, то забить сможешь", – рассказал Анчелотти.

По теме
yellow-arrow
Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона
yellow-arrow
Капитан Осасуны с клубом от борьбы за место в Сегунде. Сегодня он может выйти в финал Кубка Испании
yellow-arrow
Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 5.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде