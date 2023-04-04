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Хави: Я всегда хочу побеждать легально
Наставник Барсы - перед матчем с Реалом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Мы не обсуждаем УЕФА, Негрейру, Тебаса. Мы должны показать, что способны обыграть "Реал", который выйдет за реваншем, а остальное нас не волнует, да и мы не можем контролировать это.
Я ничего не читаю, мало слушаю про это. Мы оцениваем ситуацию по тому, что происходит внутри. Президент, наш начальник, счастлив, так какая разница, что говорят другие? Ничто не должно сбивать нас с пути.
Я много говорил о судьях. Я бы не хотел обманом выигрывать матчи. Я хочу побеждать, но законным способом. Толку от разговоров о судьях нет. Они допускают ошибки. Мне даже не нравится, когда они помогают победить. Я всегда хочу побеждать легально", – приводит слова Хави Marca.
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