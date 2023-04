Кубок короля. Атлетик - Осасуна 1:1. Есть второй финал в истории Памплоны!

Бильбао в трауре - "Атлетик" провел в атаках почти весь матч, но уступил место в финале Кубка Памплоне, которая не играла там с 2005 года.

По правде, "Осасуна" почти не пробовала сегодня атаковать. Свой первый реальный момент в основное время команда Ягобы Аррасате создала на 89-й минуте, да и то Барха пробил точно в Агирресабалу.

Все остальное время гости пытались отстоять 1:0, добытые дома месяц назад, но даже это делали некачественно. "Атлетик" регулярно прорывался через оба фланга, создавал шансы, бил по воротам.

В первом тайме Эррера выручил своих после попыток Гурусеты и де Маркоса, но вот угловой на 33-й минуте таки принес баскам счастье - Иньяки вколотил от перекладины после скидки Весги.

1 - Iñaki Williams has scored his first goal for Athletic since October 2022 against Villarreal in LaLiga, ending his worst run without scoring for the club in all competitions (18 games). Roar. pic.twitter.com/irjNBB9zhv

Во втором тайме "Атлетик" обязан был доводить дело до разгрома, ведь игровое преимущество хозяев выросло до неприличного, но энный раз в сезоне басков подвело отсутствие забивного нападающего. Дважды партнеры выводили на удар Нико Уильямса - и оба раза молодой вингер пробивал на верхний ярус трибун.

На фоне его промахов плохой удар с угла вратарской от Иньиго Мартинеса смотрелся даже естественно - если нападающий не умеет забивать, то чего хотеть от защитника?

Вот как-то так игра перешла в дополнительное время, где уже и "Атлетик" перестал обострять. Муньяин и братья Уильямс устали; замены себя не оправдали, так что все начали дружно ждать серии пенальти.

1 - Osasuna will play their second Copa del Rey final in their history (1-2 defeat to Real Betis in 2005), becoming the first team to reach the final after four extra-time matches in the same tournament. Resilience. pic.twitter.com/miBfzsSWTE