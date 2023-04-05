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Кубок короля. Атлетик - Осасуна 1:1. Есть второй финал в истории Памплоны!

Испания
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Фаворит запорол все шансы

Кубок короля. Атлетик - Осасуна 1:1. Есть второй финал в истории Памплоны!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Бильбао в трауре - "Атлетик" провел в атаках почти весь матч, но уступил место в финале Кубка Памплоне, которая не играла там с 2005 года.

По правде, "Осасуна" почти не пробовала сегодня атаковать. Свой первый реальный момент в основное время команда Ягобы Аррасате создала на 89-й минуте, да и то Барха пробил точно в Агирресабалу.

Все остальное время гости пытались отстоять 1:0, добытые дома месяц назад, но даже это делали некачественно. "Атлетик" регулярно прорывался через оба фланга, создавал шансы, бил по воротам.

В первом тайме Эррера выручил своих после попыток Гурусеты и де Маркоса, но вот угловой на 33-й минуте таки принес баскам счастье - Иньяки вколотил от перекладины после скидки Весги.

Во втором тайме "Атлетик" обязан был доводить дело до разгрома, ведь игровое преимущество хозяев выросло до неприличного, но энный раз в сезоне басков подвело отсутствие забивного нападающего. Дважды партнеры выводили на удар Нико Уильямса - и оба раза молодой вингер пробивал на верхний ярус трибун.

На фоне его промахов плохой удар с угла вратарской от Иньиго Мартинеса смотрелся даже естественно - если нападающий не умеет забивать, то чего хотеть от защитника?

Вот как-то так игра перешла в дополнительное время, где уже и "Атлетик" перестал обострять. Муньяин и братья Уильямс устали; замены себя не оправдали, так что все начали дружно ждать серии пенальти.

И знаете, что? Не дождались! "Не забиваешь ты - забьют тебе" сработало даже в матче, где "Осасуна" почти не переходила центр поля! Причем еще и гол вышел шикарнейший - Ибаньес на 116-й минуте так положил корпус с линии штрафной, что это украсило бы даже финал ЛЧ.

И нет, "Атлетик" даже не жаль. Если команда так реализует моменты, то она попросту недостойна финала. Другое дело "Осасуна" - казалось бы, ничего особенного в ней нет, но характер, стойкость, воля к победе и концентрация делают свое дело. Кто бы не играл с ней в финале, "Реал" или "Барса", расслабляться им не опасно - могут и беду накликать на свою голову.

1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Осасуна" - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Уильямс, 33 - Ибаньес, 116

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Йерай (Вивиан, 91), Иньиго Мартинес, Берчиче - Весга - Уильямс, Сансет (Арес, 111), Муньяин (Саррага, 99), Нико Уильямс (Беренгер, 99) - Гурусета (Рауль Гарсия, 81)

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро, Мой Гомес (Ману Санчес, 83) - Рубен Гарсия (Брашанац, 66), Орос (Ибаньес, 100), Абде (Барха, 66) - Кике (Авила, 91)

Предупреждения: Весга, 21, Сансет, 94 - Торро, 43, Барха, 75

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Осасуна (Памплона)
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