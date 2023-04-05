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Памплона в финале Кубка короля. Видео голов и обзор матча Атлетик - Осасуна 1:1

Испания
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Выдержали давление и забили

Памплона в финале Кубка короля. Видео голов и обзор матча Атлетик - Осасуна 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" приехала в Бильбао с преимуществом в один гол, которое необходимо было защищать. "Атлетик" почти весь матч сидел на воротах памплонцев, нанес два десятка ударов против пяти у гостей и не реализовал собственные моменты. А "Осасуна" своим шансом воспользовалась на 116 минуте и забила гол, который принес ей путевку в финал Кубка короля. Там ее соперником будет "Барселона" или "Реал": кто именно – определится в среду вечером.

1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Осасуна" - 1:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Уильямс, 33 - Ибаньес, 116

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В статье: Атлетик (Бильбао) Осасуна (Памплона)
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