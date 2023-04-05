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Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кто выйдет в финал Кубка короля?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня нас ожидает заключительное Эль Класико сезона! "Барселона" в первом полуфинале Кубка короля победила 1:0, однако теперь нужно удержать это преимущество. В противостоянии между Хави и Карло Анчелотти пока преимущество на стороне представителя "Барсы": он выиграл в этом сезоне три из четырех "испанских классических". Но "Реал" умеет добывать результат под давлением, поэтому раньше времени отдавать путевку в решающий матч турнира в руки "блауграны" не нужно.
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Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч
5 апреля. Начало в 22:00
"Барселона" - "Реал"
Первый матч – 1:0
Трансляция – MEGOGO
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