Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня нас ожидает заключительное Эль Класико сезона! "Барселона" в первом полуфинале Кубка короля победила 1:0, однако теперь нужно удержать это преимущество. В противостоянии между Хави и Карло Анчелотти пока преимущество на стороне представителя "Барсы": он выиграл в этом сезоне три из четырех "испанских классических". Но "Реал" умеет добывать результат под давлением, поэтому раньше времени отдавать путевку в решающий матч турнира в руки "блауграны" не нужно.

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Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

5 апреля. Начало в 22:00

"Барселона" - "Реал"

Первый матч – 1:0

Трансляция – MEGOGO